Amici 24: grave infortunio per Alessio, Maria De Filippi annuncia il ritiro del ballerino (VIDEO)

Grave infortunio per il talentuoso ballerino della squadra di Emanuel Lo, Alessio Di Ponzio, che è costretto ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici 24: "Ti devi operare, ci vediamo l'anno prossimo!"

Colpo di scena nella scuola di Amici 24. Il talentuoso allievo di Emanuel Lo, Alessio Di Ponzio, si è gravemente infortunato ed è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Ad annunciare il ritiro forzato del ballerino è stata la conduttrice Maria De Filippi.

Alessio lascia la scuola di Amici

Brutte notizie per Alessio Di Ponzio, uno dei ballerini più promettenti della 24esima edizione di Amici 24. Il giovane e talentuoso allievo della squadra capitanata da Emanuel Lo è stato costretto a ritirarsi a causa di un grave infortunio al piede. A rivelare il futuro del ragazzo nella scuola è stata Maria De Filippi che, in collegamento con la casetta, gli ha comunicato l'esito della visita medica:

Ci vediamo l'anno prossimo, mi dispiace. Ti devi operare e poi hai sette settimane di fermo prima di riappoggiare il piede. Queste cose ai ballerini capitano, se hai seguito il programma hai visto che chi ha avuto questa disavventura poi è tornato più forte di prima.

Proprio come era successo per Andreas Muller, Gaia De Martino o Mattia Zenzola, che si erano fatti male prima e durante il Serale, anche Alessio avrà la possibilità di tornare il prossimo autunno nella nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. La comunicazione della conduttrice ha letteralmente destabilizzato e sconvolto il giovane ballerino, che non si aspettava minimamente di dover concludere il suo percorso nella scuola in questo modo. Ancora incredulo, l'allievo di Emanuel Lo è scoppiato a piangere disperato: "Non mi aspettavo così grave. Mi sembra di aver buttato via tutto quello che ho fatto. Grazie di tutto".

La classe di Amici 24

Nel corso degli ultimi daytime di Amici 24, Deborah Lettieri ha chiesto alla produzione l'aggiunta di un banco e la possibilità di far entrare un nuovo ballerino nella sua squadra. Ad esprimere il loro consenso, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed anche Rudy Zerbi. Tre sì che servivano alla professoressa di ballo per consegnare la maglia: Antonio è un nuovo allievo della scuola!

Con l'ingresso di Antonio e l'uscita di scena di Alessio, i talenti che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team della Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è per domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

