Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 22 dicembre: nuova eliminazione nella scuola

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 22 dicembre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio

Oggi, giovedì 20 dicembre, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 22 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio i Negramaro, che presenteranno un loro nuovo inedito, l'etoile Eleonora Abbagnato, Gabry Ponte e Paola Turci.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, giovedì 20 dicembre 2024. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, TrigNO, Nicolò e Ilan non hanno fatto la sfida. Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro hanno vinto la sfida. Brutte notizie per Teodora. La ballerina e allieva di Deborah Lettieri è stata messa in sfida immediata da Emanuel Lo e ha perso. Al suo posto è entrata Giorgia. Giudice delle sfida il coreografo e ballerino Marcello Sacchetta.

A giudicare la gara di canto Gabry Ponte, la Iena Nicolò De Devitiis e la cantante Paola Turci, che hanno premiato Senza Cri. Ultimo posto per Mollenbeck. Stessa sorte per il ballerino Dandy, che è arrivato ultimo nella classifica stilata dall'etoile Eleonora Abbagnato. Grande assente in studio il cantante Luk3. Il suo banco era vuoto.

Spazio poi alla Corale di canto e ballo per Natale che ha visto esibirsi anche l'eliminata Teodora. I professori della scuola si sono scambiati i regali. Rudy Zerbi ha regalato ad Anna Pettinelli un megafono, Emanuel Lo ha regalato una maglia alla maestra Alessandra Celentano con scritto: "Di Cele ce ne è una e … per fortuna!". Lorella Cuccarini ha ricevuto dalla Pettinelli una bacchetta magica, una coroncina e le ali. Maria De Filippi, infine, ha deciso di regalare alla ballerina Francesca il cd Free Love dei Negramaro.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per l'ultima puntata dell'anno di Amici 24, che andrà in onda domenica 22 dicembre alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Ecco chi sono gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback, Jacopo Sol e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

