Amici 24, Francesca e Nicolò sono una coppia? Spuntano indizi e video rivelatori!

Nella scuola di Amici 24 è nata una nuova coppia formata da Francesca e Nicolò? Da alcuni indizi e video rivelatori sembrerebbe di sì...

Nella scuola di Amici 24 è forse nata una nuova coppia? Stiamo parlando di Francesca e Nicolò, due degli allievi dell'attuale edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alcune indiscrezioni e video rivelatori sembrerebbero confermare che tra la ballerina e il cantante sia nato un sentimento che va oltre l'amicizia.

Amici 24, Francesca e Nicolò sono una coppia? Spuntano indiscrezioni e video rivelatori

Non è insolito che ad Amici di Maria De Filippi si formino nuove coppie e nascano amori tra gli allievi del talent. In questa edizione, molti dei fan hanno gli occhi puntati su Nicolò e Francesca. Il primo è uno dei cantanti della squadra di Anna Pettinelli, mentre la seconda è una new entry del talent show nella categoria ballo. Stando ad alcuni video rivelatori e alle indiscrezioni che sono trapelate online, sembra che tra Nicolò e Francesca sia nato l'amore.

Fin dal suo ingresso nel programma, dopo aver vinto la sfida contro Rebecca, Francesca si è fatta notare per il suo talento e versatilità, celebrati anche dalla Maestra Celentano, e per il suo carattere solare. Dopo che Vybes, in maniera alquanto imbranata, ha ammesso di trovarla molto carina, i fan della trasmissione hanno poi notato che anche un altro cantante ha mostrato un certo interesse per la ballerina. E sì, stiamo parlando di Nicolò: il primo gesto che ha fatto pensare che tra loro sia nato qualcosa è stata la decisione del cantante di chiederle di condividere con lui il premio della Superchallenge Oreo.

Il cantante aveva vinto una romantica cena di coppia e ha chiesto proprio a Francesca di condividere con il lui questo momento speciale. Nonostante Nicolò abbia giustificato tutto dicendo che era una promessa che aveva fatto alla ballerina e perché così poteva conoscerla meglio, per i fan le motivazioni erano altre. Sul web, infatti, molti hanno iniziato a notare diversi sguardi e momenti condivisi da Nicolò e Francesca e che hanno fatto pensare che tra i due sia nato l'amore.

Amici 24, nella scuola è nata una nuova coppia? Francesca e Nicolò sempre più vicini

Al momento i daytime non hanno dedicato alcun momento o segmento alla probabile coppia, com'è accaduto ad esempio per Chiara e TriGNO, tra i primi a diventare ufficialmente una coppia in questa edizione. Altri rumors sono circolati su Luk3 e Alessia, ma anche in questo caso non ci sono stati daytime dedicati a loro o qualcosa di più concreto di indiscrezioni e segnalazioni.

Oltre ai rumors, invece, su Nicolò e Francesca, sui social ha iniziato a circolare un TikTok pubblicato dalla ballerina che ha entusiasmato i fan: nel filmato Francesca balla un passo a due che ha interpretato con Sebastian in trasmissione. Ma questa volta al fianco della ballerina c'è...Nicolò!

I fan di Amici 24 non hanno saputo trattenere l'entusiamo nel vederli così complici e vicini, in uno dei passi a due che sono piaciuti di più di questa edizione. Non ci resta che attendere per scoprire se Nicolò e Francesca usciranno allo scoperto come nuova coppia della trasmissione. Sarà così?

