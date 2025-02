Amici 24 la ballerina Raffaella si infortuna e crolla, Mattia Zenzola: "Devi essere forte" (VIDEO)

News VIP

Attimi di panico nella scuola di Amici 24. La giovane latinista Raffaella si è infortunata al piede e ha chiesto di poter incontrare il professionista Mattia Zenzola, che ha cercato di consolarla e spronarla a non arrendersi.

Momento difficile per la latinista Raffaella Mitaritonna ad Amici 24. La giovane ballerina e allieva di Deborah Lettieri si è fatta male ad un piede e questo potrebbe mettere a rischio in modo definitivo il suo accesso alla fase Serale del talent show di Maria De Filippi.

Infortunio per Raffaella

A poche settimane dall'inizio del Serale della 24esima edizione di Amici, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe partire il prossimo 15 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, Raffaella Mitaritonna si è infortunata al piede. Niente di grave fortunatamente, ma ora la giovane latinista ha paura che questo possa impedirle di accedere alla fase finale del talent show di Canale 5, sempre che riesca anche a ottenere i famosi tre "sì" dai professori di ballo.

La notizia è arrivata nel corso del daytime di ieri, quando l’allieva di Deborah Lettieri, in un fiume di lacrime, si è sfogata con il professionista Mattia Zenzola. "Tutto volevo che succedesse tranne che questo" ha dichiarato Raffaella spiegando le motivazioni dell’infortunio "Non so come va a finire con il piede, mi hanno detto che non è niente di grave, spero di poter continuare a ballare nella prossima puntata. È stata una caduta stupida".

Leggi anche Deddè e TrigNO a rischio ad Amici 24

A cercare di consolare Raffaella ci ha pensato Mattia, che le ha ricordato la sua esperienza nella scuola. Per chi non lo sapesse, il giovane latinista è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici a un passo dal Serale a causa di un grave infortunio. "Devi essere forte. Cerca di pensarci il meno possibile. Non devi piangere. A differenza mia tu però hai una fortuna: sei ancora qui e puoi ancora accedere al serale" ha dichiarato il ballerino cercando di spronarla a non buttarsi giù di morale.

La classe di Amici 24

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 24. Al momento, i ragazzi che sono riusciti a conquistare la maglia oro sono otto: Antonia, Alessia Pecchia, Nicolò, Chiara, Francesco, Jacopo Sol, Asia e Francesca. La produzione del talent show di Maria De Filippi non ha svelato il numero di posti a disposizione, ma a contenderseli sono ancora in tanti: TrigNO e Deddè per il team di Anna Pettinelli; Vybes e Chiamamifaro per il team di Rudy Zerbi; Senza Cri e Luk3 per il team di Lorella Cuccarini.

E ancora i ballerini Raffaella e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Daniele per il team della maestra Alessandra Celentano. La squadra di Emanuel Lo, invece, è già tutta al Serale! L'appuntamento con il fortunato talent show è per la prossima domenica 2 marzo 2025 alle 14 su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.