Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 2 febbraio: assegnata la prima maglia del Serale

News VIP

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Luca Argentero, Tancredi e Giusy Ferreri.

Oggi, venerdì 31 gennaio 2025, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 2 febbraio su Canale 5. Ospiti in studio l'ex allievo Tancredi, Samantha Togni, Luca Argentero e Giusy Ferreri, che giudicheranno le rispettive gare di canto e di ballo.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici

La nuova registrazione di Amici 24 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Nicolò ha vinto la sua sfida e Anna Pettinelli ha deciso di consegnargli la sua prima maglia del Serale. Il cantante è quindi il primo allievo ad accedere alla fase finale del programma. Brutte notizie invece per Giorgia, che non ha superato la sua sfida ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Al suo posto è entrata la ballerina Asia.

A giudicare la gara di canto l'amatissimo attore Luca Argentero e la cantante Giusy Ferreri, che hanno premiato Antonia. Ultimo posto per TrigNO. Stessa sorte per Antonio, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Samantha Togni. Nella squadra di Emanuel Lo ha fatto ufficialmente il suo ingresso il ballerino Francesco. Non sono, ovviamente, mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola.

Leggi anche Duro confronto ad Amici tra Alessia e Luk3, Antonia delude Zerbi!

Ospite musicale della registrazione del talent show di Maria De Filippi l'ex allievo Tancredi. Reduce dall'ultima edizione di Sanremo Giovani, il giovane cantante della 20esima edizione di Amici si è esibito sulle note di Standing Ovation e Belladamorire. Nuova sfida in studio tra Alessia, Francesca e Francesco. A vincere è stato il nuovo allievo della scuola.

La classe di Amici 24

Mancano pochi giorni alla nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Dopo l'uscita di scena di Alessio Di Ponzio, che è stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un grave infortunio, sono 17 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali.

Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team di Rudy Zerbi; TrigNo, Niccolò e Deddè del team di Anna Pettinelli; SenzaCri, Luk3 e Mollenback del team di Lorella Cuccarini; per la categoria ballo invece i talenti ancora in gara sono: Alessia, Daniele, Chiara del team della maestra Celentano; Giorgia del team di Emanuel Lo; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24: 2025 Amici anticipazioni nuova puntata in onda domenica 2 febbraio

Scopri le ultime news su Amici.