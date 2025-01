Amici 24, Alessia in lacrime per Luk3: "Ma come puoi pensare una cosa del genere" (VIDEO)

News VIP

Duro confronto nella casetta di Amici tra Alessia e Luk3 per "colpa" di Mollenbeck. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi.

Manca poco alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, Alessia Pecchia e Luk3 si sono resi protagonisti di un acceso confronto, mentre Antonia è stata rimproverata dal suo coach Rudy Zerbi.

Duro confronto tra Luk3 e Alessia

Nel daytime di oggi di Amici 24, Alessia Pecchia e Luk3 si sono resi protagonisti di un duro confronto in casetta. Tutto è nato perché Deddè ha accusato Mollenbeck di essere falso provocando la reazione della maggior parte degli allievi che hanno difeso il cantante del team di Lorella Cuccarini. Tra questi anche la giovane latinista: "L'ultimo nome che avrei fatto era quello di Samu perché, in mezzo al gruppo, era l'unico che aveva più motivi per stare male". Le affermazioni della ragazza, però, non sono per niente piaciute a Luca: "Deddè ha fatto due nomi, l'altro ero io quindi? Passa che io e Senza Cri che abbiamo pianto non abbiamo motivi, fidati. Se pensi che non sono falso lo dici. Lei ha difeso Mollenbeck e non me".

Spiazzata e dispiaciuta per il comportamento assunto da Luk3, Alessia non è riuscita a trattenere le lacrime. Se quest'ultima si è sfogata con Francesca nella camera, il cantante è rimasto sulla gradinata insieme agli altri allievi, che hanno cercato di farlo ragionare. La situazione è poi degenerata quando la ballerina della maestra Alessandra Celentano è tornata da Luca per provare a chiarire il loro fraintendimento.

"Era palese che Deddè ce l'avesse con te. Ma chi ti ha buttato me**a, l'hanno capito tutti, questa cosa è solo nella tua testa. Ma posso mai pensare che sei falso? Ma come puoi pensare questo?!" ha sbottato Alessia con la voce rotta dal pianto provocando la dura reazione di Luk3 "Guarda come sto io, si certo passa sottointeso, ma perché io non posso stare male". I due si sono poi divisi, lasciandosi andare a un pianto disperato. Il primo a fare un passo indietro è stato il giovane allievo della scuola che, resosi conto forse di aver esagerato, ha raggiunto la ragazza per chiederle scusa.

Antonia delude Rudy Zerbi

Antonia è stata rimproverata da Rudy Zerbi ad Amici 24. Il motivo? Il professore non è per niente contento del comportamento assunto dalla giovane cantante nella scuola. Stando alle parole del coach di canto, infatti, la ragazza farebbe spesso ritardo a lezione e non solo: "Io sono molto contento che tu stia andando bene, ma sai anche che per me andare bene in questa scuola deve andare di pari passo con il comportamento. Non deve accadere più".

Le parole di Zerbi hanno colpito Antonia, che ha cercato di giustificarsi: "Sto passando un periodo di down. Mi impegnerò per non fare ritardo". Ci riuscirà? Ricordiamo che con l'uscita di scena di Alessio e l'ingresso del ballerino Antonio, i talenti che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri; Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento è per domenica 2 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

