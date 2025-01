Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 gennaio: accese discussioni ed emozionanti sorprese in studio

News VIP

Oggi, venerdì 17 gennaio, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 19 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Alfa, che si esibirà sulle note di Filo Rosso, l'ex allievo della scuola Javier Rojas, Rebecca Bianchi e il conduttore Alessandro Cattelan.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, venerdì 17 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, non c'è stata nessuna eliminazione. Nicolò e Giorgia hanno vinto le loro rispettive sfide. A giudicare la gara di canto l'amatissimo conduttore Alessandro Cattelan, che ha premiato la cantante Antonia.

Ultimo posto per Deddè, che ha cantato un pezzo in spagnolo, deludendo Rudy Zerbi. Stessa sorte per il ballerino Dandy, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Rebecca Bianchi. Spazio poi alla gara inediti, che ha visto scontrarsi Antonia, Luk3 e Deddè, e alla gara improvvisazione ballo con Francesca, Alessia e Alessio. Assenti in studio Senza Cri e TrigNO. Ospite musicale della registrazione Alfa, che ha cantato il fortunato brano Filo rosso.

Non sono, ovviamente, mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola. Durante la registrazione è scoppiata un'accesa e lunga discussione tra la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo dopo i voti dati alla ballerina Chiara per l’esibizione. Anna Pettinelli, invece, si è prima scontrata con Rudy Zerbi per la cover di Deddè e poi con Lorella Cuccarini per Luk3. Spazio infine al compito assegnato da Deborah Lettieri a Daniele. Il ballerino ha costruito una coreografia su un tema molto importante per lui, ovvero il bullismo, riuscendo a convincere ed emozionare tutti, compresa la professoressa, che ha ammesso di essere felice e soddisfatta dei suoi miglioramenti.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 19 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Ecco chi sono gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback, Jacopo Sol, Deddè e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Giorgia, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

