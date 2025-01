Amici 24, le prime parole social di Ilan dopo l'eliminazione: "Trovate il coraggio di gridare chi siete e ribellatevi"

News VIP

Il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli, Ilan Muccino, è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici 24 per volere della sua insegnante: ecco le prime dichiarazioni sui social dopo l'eliminazione.

Ilan Muccino è ufficialmente fuori dalla scuola di Amici 24. Il giovane e talentuoso cantante è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi per volere della sua coach Anna Pettinelli.

Ilan Muccino fuori da Amici24

Ilan Muccino è stato eliminato da Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Con una mossa decisamente inaspettata, Anna Pettinelli ha deciso di convocare il suo allievo e comunicargli la sua decisione, ovvero quella di eliminarlo. Il motivo? La severa professoressa di canto non ha visto miglioramenti in lui nel corso delle ultime settimane e si è resa conto di non volerlo portare alla fase Serale della trasmissione:

Non credo che due mesi cambino la situazione, inutile che continuiamo lo stillicidio. Quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai tutta la vita dietro, quello che penso di te rimane, ma non ho visto miglioramenti Ilan. Per me è meglio veramente che esci dalla scuola e trovi una tua strada.

La drastica e inaspettata scelta della Pettinelli ha letteralmente spiazzato Ilan, che tutto pensava tranne di essere mandato via dalla sua coach di riferimento. "Non so cosa dire, sono abbastanza ghiacchiato! Sono dispiaciuto, mi porterò sicuramente tutto con me, grazie Anna" ha dichiarato il cantante prima di abbandonare la scuola.

Le prime dichiarazioni social di Ilan dopo l'eliminazione da Amici

L'eliminazione di Ilan Muccino da Amici 24 ha spiazzato un pò tutti ed è stata commentata sui social proprio dal diretto interessato. Il giovane cantante e ormai ex allievo di Anna Pettinelli, infatti, è tornato su Instagram per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi nel talent show di Canale 5:

Mi state dicendo in tanti che vi sta piacendo, il supporto che sto ricevendo è sopra quelle che erano le mie aspettative. Se vi siete mai sentiti appiccicati addosso un'etichetta che non vi rispecchia, e siete stanchi, questo brano è per voi. Trovate il coraggio di gridare chi siete, cosa NON siete, e soprattutto ribellatevi. Grazie raga.

Con l'uscita di scena di Ilan, i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team della Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio e Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con Amici è per domenica 19 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.