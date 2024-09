Amici 24, le anticipazioni della prima registrazione: gli ospiti e gli allievi ammessi nella scuola

News VIP

Svelati gli ospiti e i nomi dei ragazzi della 24esima edizione di Amici: ecco cosa vedremo nella prima puntata del pomeridiano del talent show di Maria De Filippi!

Ieri, giovedì 26 settembre 2024, è stata registrata la prima puntata della 24esima edizione di Amici. Una registrazione davvero speciale in cui sono stati svelati i nomi dei 16 allievi che prenderanno parte al talent show di Maria De Filippi e presentata la nuova professoressa di ballo.

La nuova classe di Amici 24

La registrazione della prima puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 29 settembre alle 14 su Canale 5, è stata davvero emozionante e ricca di sorprese. Ospiti in studio per consegnare le maglie, come riportato da Amici News, la vincitrice Sarah Toscano, che è entrata con la coppa e presentato il suo nuovo singolo in uscita il prossimo 4 ottobre, Mahmood, il giudice del Serale Cristiano Malgioglio, Angelina Mango che si è esibita insieme a Olly, Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci.

16 gli allievi che hanno formato la nuova classe di Amici: Diego Lazzari, Luk3, Alessia, Gabriel, TrigNo, Sienna, Niccolò, Vybes, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara, Senza Cri, Alena, Rebecca. Fra i talenti della scuola anche Ilan, il figlio del noto regista Gabriele Muccino.

Maria De Filippi ha poi presentato la professoressa di ballo che andrà a sostituire Raimondo Todaro. Si tratta di Deborah Lettieri. Confermati Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e i veterani Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Grande assente in studio la ballerina professionista Giulia Stabile, che si è collegata da Londra per il lancio Oreo.

