L'ex allieva di Amici Giulia Stabile potrebbe aver ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Sangiovanni? Ecco cosa sappiamo!

Ospite di Silvia Toffanin con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, suoi co-conduttori a Tu si que vales, Giulia Stabile ha rivelato qual è la sua situazione sentimentale, dopo la fine della storia d'amore con Sangiovanni, altro ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Amici, Giulia Stabile ha un nuovo amore dopo Sangiovanni?

Ieri sera, sabato 21 settembre, è tornata in onda su Canale5 la nuova edizione di Tu si que vales e per l'occasione a Verissimo sono stati ospiti i suoi conduttori. Tra loro, già da qualche anno, c'è Giulia Stabile, ex allieva e vincitrice di Amici e ballerina professionista del talent. I tre conduttori hanno svelato qualche anticipazione a proposito della nuova edizione del talent show di Canale5 e del loro rapporto di amicizia.

Ma, Silvia Toffanin ha anche indagato come vanno le questioni di cuore e molto attesa è stata la risposta di Giulia Stabile. La ballerina, infatti, da più di un anno ha detto addio all'ex fidanzato, il cantante Sangiovanni, che ha conosciuto ad Amici.

Alla domanda di Silvia Toffanin sull'amore, Giulia ha risposto che al momento è single e ha aggiunto di essere un po' sfortunata in merito:

"Il cuoricino non va. Al momento sono un po' sfortunata"

Amici, la fine della storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni

La storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è nata all'interno della scuola di Amici e ha appassionato i fan del programma per molto tempo. Tuttavia, dall'estate 2023 si sono diffusi numerosi rumors sulla fine del loro rapporto e in un'intervista a Grazia, la ballerina ha rivelato che considererà sempre il cantante come "il suo primo grande amore", lasciando intendere che tra loro fosse però tutto finito.

Sangiovanni non ha pubblicato commenti in merito, ma in un'intervista a Cosmopolitan, il cantante aveva parlato di progetti futuri facendo riferimento a un'ipotetica ragazza che diventasse la sua musa ispiratrice, ma senza fare il nome di Giulia. Un'ulteriore conferma della fine della loro storia è arrivata con la partecipazione di Sangiovanni a Sanremo 2024: il cantante, infatti, ha rivelato che il suo pezzo era dedicato alla sua ex

"È nata l’estate scorsa a Los Angeles, mentre lavoravo al nuovo album, che uscirà entro la fine dell’anno e avrà la direzione artistica di Sixpm. Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti. È una ballata. Non l’ho scritta per Sanremo, ma riascoltandola ho capito che su quel palco poteva assumere un significato ancora più profondo. Quest’attesa mi sta devastando: vorrei che il 6 febbraio arrivasse domani, per cantare finalmente su quel palco la mia canzone. Il brano che porto significa tanto per me dopo tanto che non esco con musica mia e il festival è il contesto giusto per esprimerlo. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza."

Inoltre, ha specificato, il pezzo non parlava di lui, ma del male che aveva causato alla sua ex: "Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso [...] Sicuramente sono più sereno della prima volta, ma sono anche curioso di capire come è davvero il festival non in tempo di pandemia."

