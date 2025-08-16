Amici 24, Jacopo Sol svela: "Amo la dolcezza di Francesca, Luca è stato un punto di riferimento dal primo giorno"

News VIP

Anche Jacopo Sol è stato ospite nel format web Dimmi di te dove ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici 24 e dedicato parole piene d'amore alla sua fidanzata Francesca Bosco.

Jacopo Sol è stato uno dei cantanti più apprezzati della 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Daniele Doria. Ospite di Dimmi di te, l'ex allievo di Rudy Zerbi ha raccontato tutte le emozioni vissute nel talent show di Maria De Filippi e parlato della storia d'amore nata tra i banchi di scuola con Francesca Bosco.

Le confessioni di Jacopo Sol

Manca sempre meno alla 25esima edizione di Amici, che partirà a fine settembre 2025 su Canale 5. Intanto, il talentuoso cantante Jacopo Sol ha rilasciato una lunga intervista nel podcast Dimmi di te in cui ha ricordato la sua esperienza vissuta nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Interpellato da Lorella Cuccarini, l'ex allievo ha raccontato come è stato tornare alla normalità:

È bellissimo, sono molto felice. Solo fuori ti rendi conto di tutto quello che hai lasciato alle persone. Sto avendo la possibilità di parlare con le persone che hanno visto il programma [...] Ho provato tante volte a entrare nella scuola di Amici. Oggi mi sono reso conto che quei no mi sono serviti tanto. Quest'anno avevo più consapevolezza, forse mi mancava un po' di maturità. È stata un'esperienza molto più bella di come me l'aspettavo. Amici ti fa crescere tanto sia artisticamente che umanamente. Mi ha dato tanta consapevolezza, mi ha aiutato tanto.

Leggi anche LDA lancia una velenosa frecciatina ad un collega!

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella scuola, Jacopo Sol ha rivelato il suo pensiero sui suoi ormai ex compagni di avventura: da Nicolò a TrigNO fino a Chiara e Luk3. Senza mezzi termini, il cantante ha elencato una qualità di ognuno di loro che l'ha particolarmente colpito:

Mi ha colpito molto la maturità di Nicolò e il modo in cui riesce a connettersi con le persone Pietro. Chiara è molto saggia, Dandy è puro, mi ha colpito l'amicizia di Alessio, l'introversione di Daniele, la simpatia di Alessia, la capacità e amicizia di Luca. Luca è stato un punto fisso dal primo giorno. Ci conoscevamo di vista, ma quando sono entrato ci siamo legati subito.

Jacopo Sol e la storia d'amore con Francesca

L'esperienza di Jacopo Sol nella scuola di Amici 24 è stata caratterizzata anche dalla storia d'amore nata in casetta con Francesca Bosco. Rapporto che prosegue a gonfie vele ancora oggi, lontano dalle telecamere, come dimostrano foto e video pubblicati sui social dai diretti interessati. Ospite a Dimmi di te, il cantante ha colto l'occasione per dedicare dolcissime parole piene d'amore alla sua ballerina:

Non me l'aspettavo. Io sono un po' timido, soprattutto nelle relazioni. Quando sono entrato nella scuola ho detto 'devo evitare di innamorarmi'...e poi invece è successo. È stato così spontaneo che non si poteva evitare. Con lei è nato come uno scherzo. Mi colpivano i suoi sguardi, con un contatto visivo ci dicevamo tante cose...ho avuto la fortuna di conoscerla, mi ha colpito molto il suo modo di vivere. È dolce, riesce a essere a suo agio con tutti. Ho sempre piacere ad averla intorno qualsiasi cosa io faccia.

Scopri le ultime news su Amici.