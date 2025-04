Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la quarta puntata del Serale: Sangiovanni tra gli ospiti in studio

News VIP

Manca pochissimo alla quarta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda stasera sabato 12 aprile 2025 su Canale 5. Ospiti in studio l'ex allievo Sangiovanni, che presenterà il suo nuovo singolo "Luci allo xeno", il cantautore Franco126 e i Panpers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino.

La quarta puntata del Serale stasera su Canale 5

Nuovo appuntamento stasera su Canale 5 con il Serale di Amici 24. Dopo l'ottimo risultato di ascolti della prime puntate, la gara proseguirà tra esibizioni e guanti di sfida per i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Dopo l'eliminazione di Luk3 (Luca Pasquariello), chi sarà il prossimo allievo della scuola costretto a lasciare il Serale? Stando alle anticipazioni, anche stasera ci sarà una sola eliminazione. A giudicare le straordinarie performance dei ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi, la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario.

Spazio poi al momento comico della serata che vedrà nuovamente sul palco di Amici il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, i PanPers. Super ospiti in studio il cantante Sangiovanni, che tornerà a casa per presentare il suo ultimo singolo "Luci allo xeno", il cantautore multiplatino Franco126 con il produttore discografico e compositore Giorgio Poi che canteranno il brano "Nottetempo". L'appuntamento con la quarta puntata del Serale è per stasera, sabato 12 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

