Amici 24, è finita tra Mew e Matthew: "Quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare"

I due allievi della 23esima edizione di Amici, Mew e Matthew, si sono lasciati! A ufficializzare la rottura sui social è stata la giovane e amata cantante del team di Lorella Cuccarini.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Mew e Matthew è giunta al capolinea. Ad ufficializzare la rottura è stata la giovane cantante della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi tramite una storia su Instagram.

Mew e Matthew si sono lasciati: l'annuncio ufficiale

Mew (Valentina Turchetto) e Matthew (Matteo Rota) si sono lasciati. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per chi ha seguito la loro relazione fin dai tempi del talent show di Maria De Filippi. Il giovane cantante aveva dimostrato un amore davvero profondo e sincero nei confronti della ragazza, tanto da decidere di abbandonare definitivamente la scuola insieme a lei per affrontare un momento delicato legato alla sua depressione. Un gesto forte, che aveva spiazzato e commosso tutti.

Ad ufficializzare la fine della loro storia d'amore ci ha pensato Mew. La bravissima cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini, che ha partecipato anche all'ultima edizione di Sanremo Giovani, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha spiegato di non stare più con Matthew da ormai diverso tempo e che le loro vite hanno preso strade diverse:

Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto, Mew.

Le anticipazioni della quarta puntata del Serale

Ieri, giovedì 10 aprile 2025, è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 24. Ospiti della serata Sangiovanni, Franco 126 e il duo comico i PanPers. Stando alle anticipazioni, anche questa settimana ci sarà una sola eliminazione! La prima manche ha visto scontrarsi la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Ad avere la peggio è stato il ballerino Daniele, che è finito a rischio eliminazione.

La seconda manche della serata ha visto scontrarsi i Zerbi-Cele contro i CuccaLo. Senza Cri è finita al ballottaggio. La terza e ultima manche, infine, ha visto sfidarsi Anna Pettinelli e Deborah Lettieri vs i Zerbi-Cele, che hanno perso. Al ballottaggio finale sono finiti Chiamamifaro, Daniele e Senza Cri. Per scoprire il nome del nuovo eliminato non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale, che andrà in onda sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Asia, Vybes, Raffaella e Luk3, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: i cantanti Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro); i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano e Francesca Bosco.

