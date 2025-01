Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Alfa e Alessandro Cattelan tra gli ospiti in studio

News VIP

Oggi, domenica 19 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Tra gli ospiti in studio il giovane cantautore Alfa, l'ex allievo della 19esima edizione Javier Rojas, Alessandro Cattelan e Rebecca Bianchi, che giudicheranno le sfide di ballo e di canto.

La nuova puntata di Amici in onda oggi

È tutto pronto per la nuova e attesissima puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Dopo l'eliminazione improvvisa di Ilan Muccino, gli allievi ancora in corsa per il Serale sono: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Giorgia e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia, Jacopo Sol, Deddè e Mollenback per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto l'amatissimo conduttore televisivo prossimo ad affrontare la nuova edizione del Dopo Festival di Sanremo e a co-condurre la serata finale Alessandro Cattelan, mentre quella di ballo l'etoile del Teatro dell'Opera di Roma Rebecca Bianchi, che si esibirà anche sul palco del talent show di Maria De Filippi insieme all'ex allievo Javier Rojas. Super ospite in studio il cantautore Alfa, che si esibirà con il suo ultimo singolo di successo "Filo rosso".

A giudicare la gara inediti ci saranno i rappresentati di 4 network radiofonici: Filippo Ferraro per Rds, Luigi Provenzani per Radio Zera, Beppe Cuva per Radio Subasio e Adriana Petro per Radio KissKiss. A giudicare invece la gara improvvisazione ballo la coreografa Irma Di Paola. Spazio infine alle sfide di Nicolò e Giorgia.

Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici. L'appuntamento è per oggi, domenica 19 gennaio 2025, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

