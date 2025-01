Amici 24, Daniele in lacrime per il compito di Deborah Lettieri: "Ho paura di essere troppo vulnerabile" (VIDEO)

News VIP

Daniele a cuore aperto nella scuola di Amici 24. Il compito assegnatogli da Deborah Lettieri è fonte di riflessione per il giovane ballerino, che si è lasciato andare a uno sfogo con la maestra Celentano.

Daniele è finito nel mirino di Deborah Lettieri. In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 19 gennaio 2025 su Canale 5, l'insegnante di ballo ha deciso di assegnare un nuovo compito all'allievo della maestra Alessandra Celentano e dargli la possibilità di raccontarsi e farsi conoscere davvero.

Deborah Lettieri mette alla prova Daniele

Nel daytime di ieri di Amici 24, nella casetta è arrivato un compito speciale per Daniele. In vista della nuova puntata del pomeridiano del talent show di Canale 5, Deborah Lettieri ha chiesto al giovane ballerino e allievo della maestra Celentano di ballare una coreografia attraverso la quale possa raccontarsi davvero. Il motivo? Nonostante riconosca il suo grande talento, la professoressa di ballo della scuola non è ancora riuscita a comprendere la sua vera essenza:

Sono di nuovo qui per spronarti a fare un passo in più, quel passo che ti permetterebbe di fare la differenza. Ti trovo molto preparato tecnicamente, ma sai anche che la tecnica da sola non basta. La danza deve sempre trasmettere emozione e comunicare qualcosa. Ti assegno questo nuovo compito per permetterti di raccontarmi e di raccontarti, per farmi capire chi sei con il tuo movimento. Sei qui dall'inizio del percorso, ma chi sei non l'ho ancora capito.

Visibilmente deluso, Daniele ha poi raggiunto la maestra Celentano. Parlando e confrontandosi con Alessandra, il giovane ballerino ha deciso di aprire il suo cuore e ricordare un momento molto difficile della sua vita che l'ha profondamente segnato. Con le lacrime agli occhi, l'allievo ha raccontato:

Io cerco il più possibile a mostrarmi in quello che faccio, ma sto sempre un pò con la paura di essere troppo vulnerabile. E questa cosa è come se la non riuscissi a sopportare [...] Sono stato bullizzato e quel periodo è stato abbastanza lungo, mi urlavano, mi rubavano le cose a scuola, era un continuo di spintoni...poi crescendo ho capito che non ero io quello sbagliato. Forse tramite questo compito riesco a sbloccarmi in tutto. Mi farebbe anche piacere che la gente di casa si rispecchia, può essere d'aiuto. Sarebbe bello se ci riuscissi.

TrigNO fuori dalla puntata di domenica 19 gennaio

Cresce l'attesa per il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 19 gennaio alle 14 su Canale 5. Ci saranno nuove sfide ed eliminazioni? Una cosa è certa: TrigNO non parteciperà alla puntata! Ancora delusa e arrabbiata per il comportamento assunto nella scuola e dopo avergli sospeso la maglia, Anna Pettinelli ha infatti deciso di levargli la possibilità di esibirsi in studio:

Non credo di essere ancora in grado di sciogliere la mia decisione sulla tua maglia! Penso che per questa volta non parteciperai alla puntata, subito dopo però faremo un ragionamento insieme. Ti prego di fare tesoro di questa settimana di pausa, soprattutto per prepararti.

TrigNO, ovviamente, non ha potuto far altro che accettare la decisione presa dalla Pettinelli. Quale sarà il futuro del giovane cantante nella scuola? Ricordiamo che i ragazzi ancora in corsa per il Serale sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol, Antonia, Mollenbeck, SenzaCri, Luk3, Niccolò, Deddè e TrigNO per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Francesca, Dandy, Alessio e Giorgia per la categoria ballo.

