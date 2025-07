Amici 24, il retroscena inedito di Francesco Fasano: "A volte mi sono sentito solo perché nella casetta..."

News VIP

Il talentuoso finalista della 24esima edizione di Amici, Francesco Fasano, ricorda la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, svelando alcuni retroscena inediti circa il rapporto nato con gli altri allievi.

Francesco Fasano è stato uno degli allievi più amati e apprezzati seguiti della 24esima edizione di Amici. Ospite nell'ultima puntata di Dimmi di te, il talentuoso ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo ha raccontato tutte le emozioni vissute nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

Francesco Fasano svela un retroscena inedito sulla finale

Dopo Daniele Doria, TrigNO, Alessia Pecchia e Luk3, anche Francesco Fasano è stato ospite del podcast Dimmi di te. Il talentuoso ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo non ha vinto la categoria ballo del fortunato talent show di Maria De Filippi, ma si è portato a casa tanti prestigiosi riconoscimenti e interessanti proposte di lavoro: una borsa di studio per la compagnia americana Complexions a New York e un contratto da solista di due mesi con il Balletto del Sud, un’offerta da GCDancEvents e una proposta dall’Opera di Roma. Non solo. Anche Maria De Filippi lo ha invitato a tornare come professionista.

Intervistato da Lorella Cuccarini a distanza di alcuni mesi dalla fine del programma, Francesco ha raccontato come è stato tornare alla normalità dopo l'intensa esperienza vissuta nella scuola di Amici 24. "Sto vivendo un momento di totale novità, sono felice. Non mi reputo nessuno, Amici è una grande vetrina, ma non mi sto facendo prendere dal momento" ha esordito il ballerino per poi svelare qualche retroscena sulla finale:

La finale l'ho vissuta con grande emozione. Amici lo seguo da quando ero bambino. Il giorno della finale eravamo dietro le quinte e piangevo, ero in lacrime perché era un'emozione così grande quindi non mi sembrava reale. Un mix di malinconia, gioia, soddisfazione [...] Ho ricevuto tante proposte e a breve devo decidere cosa fare. Mi sono trasferito a Roma per fare la stagione estiva con l'Opera di Roma.

Francesco e il rapporto con gli altri ragazzi di Amici 24

Dopo aver parlato della finale di Amici 24, che ha visto trionfare il collega Daniele Doria, Francesco Fasano ha rivelato qualche curiosità sulla sua esperienza in casetta. "È stato un percorso pieno di sorprese" ha confessato il ballerino ed ex allievo di Emanuel Lo per poi raccontare come è stata la convivenza con gli altri ragazzi del talent show di Canale 5:

È stato molto più bello di quanto potessi immaginare. Fantastico. Amici mi ha dato molta più consapevolezza di me stesso come danzatore e mi ha svegliato. Lì va tutto molto veloce, avevamo pochi giorni per preparare le coreografie. Ho stretto un po' con tutti i ragazzi in casetta, ho cercato di farmi conoscere per quello che sono...Avevo paura di non riuscire a integrarmi, a un certo punto mi sono sentito solo perché c'erano dei rapporti molto più solidi nella casetta. E questa cosa mi ha fatto stare male. Ho legato con Chiara, che adoro, ma anche con Pietro e Alessia. Tutt'ora ci sentiamo.

