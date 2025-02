Amici 24, Giorgia torna sui social dopo l'eliminazione: "Stavo cominciando a credere veramente in me stessa"

News VIP

La ballerina Giorgia ha perso la sfida contro Asia ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allieva di Emanuel Lo dopo l'eliminazione.

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione della ballerina Giorgia. La giovane e talentuosa allieva di Emanuel Lo ha perso la sfida contro Asia ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le prime parole social di Giorgia dopo l'addio ad Amici

Ieri, domenica 2 febbraio 2025, è andata in onda una scoppiettante puntata del pomeridiano di Amici 24. Oltre alle discussioni e all'assegnazione della prima maglia per il Serale a Nicolò, abbiamo assistito anche a una nuova eliminazione. La giovane allieva Giorgia ha perso la sfida giudicata da Francesca Bernabini ed è stata costretta a lasciare il suo posto nella scuola ad Asia.

L'esito della sfida ha spiazzato Giorgia che, tra le lacrime, ha ringraziato tutti. "Mi dispiace, volevo ringraziarvi tutti. È un bel posto, i ragazzi sono fantastici. Anche se faccio fatica a integrarmi, loro mi stavano tirando dentro" ha confessato la giovane ballerina di Emanuel Lo prima di abbandonare definitivamente lo studio del talent show di Canale 5.

L'eliminazione di Giorgia dalla scuola di Amici è stata commentata sui social proprio dalla diretta interessata e dal suo coach Emanuel Lo. La giovane ballerina e ormai ex allieva della scuola, infatti, è tornata su Instagram per fare un bilancio della sua intensa esperienza nel talent show di Canale 5 e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi, da Maria De Filippi ai professionisti fino ai suoi compagni di classe:

Il mio percorso finisce qua. Sono felicissima di aver avuto l'opportunità di fare parte di questo grande mondo, anche se per poco tempo, e soprattutto sono orgogliosa per tutto il lavoro fatto in questo periodo [...] Mi dispiace perché stavo cominciando a credere veramente in me stessa e nelle mie capacità. Ho conosciuto delle persone strepitose [...] Un grazie infinite va al mio professore che ha creduto in me dall'inizio. Grazie per avermi dato la forza di fare sempre di più e grazie anche per tutte le bellissime parole spese per me. Grazie ai miei compagni che sono riusciti ad accettarmi e a volermi bene sin da subito. Grazie a loro sono riuscita a essere me stessa sempre. Mi mancheranno tutti.

Anche Emanuel Lo ci ha tenuto a dire la sua sull'uscita di scena della sua allieva. Il professore di ballo, infatti, è intervenuto sui social pubblicando sulle sue storie Instagram una dolcissima dedica per Giorgia: "Energia, stile, potenza. Un piccolo grande passo verso quello che ami è stato fatto, ora puoi solo continuare la strada verso la tua danza e il tuo futuro". La squadra di Emanuel è quindi formata da due nuovi talenti: Asia e Francesco.

La classe di Amici 24

Con l'uscita di scena di Giorgia, i talenti della scuola della 24esima edizione di Amici che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; SenzaCri, Mollenbeck e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddé e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri; le new entry Asia e Francesco del team di Emanuel Lo.

Week end ricco di successi per Maria De Filippi. Oltre a C'è Posta per Te, il talent show Amici ha segnato un record in share del 25.43% pari al record in valori assoluti di 3 milioni 290 mila telespettatori. L'appuntamento con i ragazzi della scuola più amata e seguita d'Italia è per domenica 9 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

