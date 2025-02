Amici 24, Nicolò è il primo allievo ad accedere al Serale, Anna Pettinelli gli consegna la maglia

News VIP

Nella puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 2 febbraio, su Canale 5, Nicolò è stato il primo ad avere la maglia del Serale.

La puntata di Amici 24 andata in onda oggi, domenica 2 febbraio, è stata ricca di momenti emozionanti. Tra i tanti, abbiamo assistito all'assegnazione della prima maglia per il Serale. A dare la maglia della tanto attesa seconda fase del talent show di Canale5 è stata Anna Pettinelli, che ha deciso che il primo allievo ad accedere al Serale era proprio uno dei suoi allievi: Nicolò.

Amici 24, Nicolò è il primo allievo ad accedere al Serale!

Nel corso della puntata di oggi di Amici, il programma tv condotto da Maria De Filippi e giunto alla ventiquattresima edizione, è stata assegnata la prima maglia del Serale e a riceverla è stato proprio Nicolò. La seconda fase del talent show è quasi alle porte e come è stato mostrato nei daytime agli allievi di canto e ballo è stato chiesto di stilare una classifica dei 5 cantanti e ballerini che meriterebbero di accedere al Serale. Tra i nomi che non sono arrivati tra i primi 5 c'era quello di Nicolò, che ha ricevuto dai compagni diversi appunti e critiche ed è stato collocato da loro sempre all'ultimo o penultimo posto. L'unico ad assegnargli un posto nella cinquina da mandare al Serale è stato Deddè, che ha speso per l'allievo di Anna Pettinelli parole di stima.

Data la situazione, oggi in puntata, la professoressa Anna Pettinelli ha preso la parola: "Vi è stato chiesto chi per merito o talento potrebbe andare al Serale. Voi invece avete capito chi mi piace di più o chi potrebbe funzionare fuori. Nicolò ha talento, voce e tecnico e ha solo 18 anni. Ho sentito su di lui commenti assurdi". La speaker per dimostrare la veridicità delle sue parole ha chiesto all'allievo di esibirsi con Jelaous, ma le sue parole hanno provocato un botta e risposta sia con alcuni allievi, come Luk3 e TriGNO, ma anche con Lorella Cuccarini.

La showgirl ha ribadito che è stata una classifica creata dai ragazzi e che dovevano essere liberi di seguire il loro gusto: "Anna, non puoi mettere bocca nelle scelte dei ragazzi". Tra le due insegnanti si è aperta un'accesa discussione, nella quale Lorella Cuccarini ribadiva che saper cantare bene non era sufficiente, mentre Anna Pettinelli ha affermato che i ragazzi non erano stati obiettivi nello stilare la classifica.

Amici 24, Anna Pettinelli assegna la maglia del Serale a Nicolò

Anna Pettinelli ha anche insinuato che la classifica era anche stata stilata in base a preferenze personali e amicizie, innervosendo ancor di più Lorella Cuccarini, che ha chiesto di chiudere la discussione. La speaker ha poi chiesto a Nicolò di esibirsi sulle note di Jealous per provare il suo punto sulla bravura del suo allievo.

Dopo l'esibizione, applaudita dai compagni e dallo studio, Anna Pettinelli ha chiesto di poter avere una maglia del Serale, perché si sentiva pronta ad assegnarla a Nicolò. Incredulo, il cantante si è visto consegnare la maglia d'oro, che indica l'accesso al Serale ed è scoppiato in lacrime, mentre anche Maria De Filippi gli si è avvicinata per consegnargliela personalmente. "Sei il primo allievo del Serale, Nicolò!" ha esclamato la conduttrice, mentre anche i professori e lo studio applaudivano l'allievo. "Dalla maglia rossa alla maglia oro" ha commentato la conduttrice, guardando poi Anna Pettinelli commuoversi.

"Tante volte ho trovato ingiuste le classifiche e penso che Nicolò si sia sempre impegnato e tutti i discorsi come 'non ha personalità' quando si siede al pianoforte, svaniscono" ha dichiarato la speaker.

