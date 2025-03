Amici 24, Giorgia canta La cura per me in puntata: la reazione di Emanuel Lo e Antonia (VIDEO)

News VIP

Giudice della puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 2 marzo, su Canale 5, è stata Giorgia, che si è esibita sulle note di La cura di me, ultimo brano presentato al Festival di Sanremo 2025. La performance dell'artista ha emozionato il pubblico e non è sfuggita la reazione di Emanuel Lo, compagno della cantante, e di Antonia, una delle allieve del programma.

L'esibizione di Giorgia è arrivata alla fine della gara di canto e tutto il pubblico ha cantato le parole del successo sanremese, applaudito anche dalla conduttrice come un vero trionfo: "Sei stata bravissima, davvero, lo penso". E non è passata inosservata neppure la reazione di Emanuel Lo, con gli occhi lucidi mentre Giorgia cantava o quella di Antonia.

Quest'ultima ha manifestato un forte entusiasmo sia la scorsa puntata, quando è arrivata in trasmissione Elisa, che Maria De Filippi ha salutato inginocchiandosi davanti a lei e chiamandola "regina", ma anche oggi, quando è apparsa visibilmente commossa durante l'esibizione.

Amici 24, ecco quando inizierà il Serale e chi sono gli allievi che accederanno alla fase finale del programma

A sorpresa, un indizio su quando inizierà il Serale è stato fornito da Lorella Cuccarini, amata professoressa del talent show, in un post su Instagram. La showgirl e professoressa ha scritto, infatti, sui social che mancano "-3 al pomeridiano", lasciando così intendere che la prima puntata del Serale andrà in onda su Canale 5 sabato 15 marzo 2025.

Al momento gli allievi che hanno avuto la maglia oro sono: Antonia, Nicolò, Alessia, Chiara, Francesco, Asia. Oltre a loro, la maglia è stata assegnata anche a Jacopo Sol e Francesca, mentre nel corso della puntata di domenica 2 marzo, ad accedere alla seconda fase del talent sono state Raffaella e Chiamamifaro.

