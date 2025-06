Amici 24, Francesco Fasano rivela: "Ecco qual è stato il momento più bello e quello più difficile"

News VIP

Il ballerino finalista della 24esima edizione di Amici, Francesco Fasano, torna a parlare della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi svelando alcuni retroscena inediti.

Francesco Fasano è stato uno dei finalisti della 24esima edizione di Amici. Il ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo non ha vinto la categoria ballo del fortunato talent show di Maria De Filippi, ma si è portato a casa tanti prestigiosi riconoscimenti e l'amore del pubblico, che continua a sostenerlo anche lontano dai riflettori.

La rivelazione di Francesco Fasano sul suo percorso ad Amici 24

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria a sorpresa di Daniele Doria. Secondo posto per TrigNO, che ha vinto la categoria canto, seguito da Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Francesco Fasano. Proprio quest'ultimo ha rilasciato una recente intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella scuola, rivelando qual è stato il momento più bello e quello più difficile:

Di momenti belli vissuti all’interno del programma ce ne sono stati tanti e ne ho due che porterò sempre nel cuore: la prima volta che ho messo piede nello studio e ho preso la maglia, non mi sembrava vero, pensavo stessi sognando e le emozioni erano mille. Il secondo momento è stato quando ho ricevuto la sorpresa da parte della mia famiglia, li sono rimasto davvero senza parole. Un momento più complicato è stato quando, durante una delle ultime settimane, ho avuto tante coreografie da preparare. Lì la pressione era tanta e ho iniziato a sentire i primi colpi della stanchezza. Amici non è una passeggiata, si lavora tanto da mattina a sera. Ma penso che questa sia la cosa più bella, la noia non si fa mai sentire.

Dopo aver rivelato quali sono stati i momenti più belli e complicati vissuti nella scuola, Francesco ha dichiarato di essere davvero contento di aver incontrato tante belle persone grazie alla sua partecipazione al fortunato talent show di Canale 5. Non solo. Il ballerino ha parlato anche delle critiche, rivelando di essere grato a tutte quelle persone che lo hanno giudicato e compreso perché anche grazie a loro è migliorato:

Amici mi ha lasciato una vera e propria famiglia, sono davvero felice di aver incontrato delle persone che mettono il cuore in ciò che fanno. Ho sempre ricevuto giudizi positivi e per questo sono grato a tutte le persone che mi hanno giudicato e compreso per ciò che sono. Sono importanti anche le critiche costruttive perché ti aiutano a crescere. In passato ne ho ricevute tantissime anche di davvero pesanti, ma queste mi hanno sempre aiutato a migliorarmi.

Il futuro di Francesco Fasano dopo Amici

Francesco Fasano è stato uno degli allievi più apprezzati di Amici 24. Sempre educato e sorridente, spontaneo e dolce, il talentuoso ballerino non è riuscito ad aggiudicarsi la categoria ballo del talent show di Maria De Filippi, ma ha ricevuto tanti prestigiosi riconoscimenti e proposte di lavoro importanti: una borda di studio da parte di Desmond Richardson, direttore artistico della prestigiosa Complexions Contemporary Ballet di New York City, contratto da solista di due mesi con il Balletto del Sud, un’offerta da GCDancEvents e un contratto a chiamata diretta da parte di Eleonora Abbagnato.

Ultimo, ma non per importanza, l'invito della De Filippi a tornare nella scuola come professionista. A proposito del suo futuro, il ragazzo sembra avere le idee molto chiare: "Sono contentissimo perché tutto ciò in cui speravo si è realizzato. Mi è andata davvero bene e sono super soddisfatto di ognuna delle proposte ricevute. A giugno inizierò all’opera di Roma e ad agosto andrò a New York per sperimentare nel campo dei Complexions, compagnia tra l’altro che ho sempre ammirato. Spero tante cose belle per il mio futuro, lo vedo pieno di danza e di nuovi progetti". Lo rivedremo a settembre su Canale 5 insieme ad Alessia Pecchia? Staremo a vedere!

