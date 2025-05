Amici 24, Francesco e Antonia in lacrime: le sorprese inaspettate prima della finale (VIDEO)

News VIP

A pochissimi giorni dall'ultima puntata del Serale di Amici 24, i finalisti Francesco Fasano e Antonia Nocca hanno ricevuto delle emozionanti sorprese nella scuola.

I finalisti della 24esima edizione di Amici si stanno preparando per l'ultima puntata del Serale e la produzione ha deciso di rendere i loro ultimi giorni nella scuola davvero speciali. Dopo Daniele Doria e TrigNO, infatti, anche il ballerino Francesco Fasano e la cantante Antonia Nocca hanno ricevuto delle sorprese da parte delle loro rispettive famiglie.

Una sorpresa speciale per Francesco

Manca pochissimo alla finale di Amici 24. Domenica 18 maggio 2025 scopriremo chi, tra Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnagrande), Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano, sarà il vincitore assoluto di questa fortunata edizione del talent show di Maria De Filippi. Nell'attesa, la produzione ha deciso di organizzare delle emozionanti sorprese per i finalisti.

Dopo Daniele Doria e TrigNO, nel daytime di oggi è toccato a Francesco e Antonia. Convinto di essere stato convocato per uno shooting fotografico, il talentuoso ballerino si è ritrovato in sala una dolce sorpresa: le foto della sua amata cagnolina: "È la mia migliore amica, mi ha salvato da un brutto periodo della mia vita. È il mio sole, lei c'era quando nessun altro c'è stato. È la cosa più bella che mi sia capitata negli ultimi cinque anni".

Leggi anche La maestra Celentano sorprende su Chiara Bacci e la finale di Amici 24

Francesco ha poi raggiunto lo studio, dove ha letto una lettera da parte della sua mamma, e ha avuto la possibilità di riabbracciare tutta la sua famiglia che, emozionatissima, si è congratulata con lui per essere arrivato alla finale: "Siete tutto per me, siamo una squadra. Vi amo, grazie di tutto" ha dichiarato l'allievo con la voce rotta dal pianto.

La sorpresa per Antonia da parte dei suoi genitori

Dopo Francesco Fasano, anche Antonia Nocca ha ricevuto una bellissima ed emozionante sorpresa nella scuola di Amici. Così come gli altri finalisti, la giovane cantante campana è stata chiamata in studio con una scusa. Una volta arrivata, ha trovato una scrivania con sopra un piccolo specchietto. "Usavo lo specchietto come microfono. Poi sul cuscino c'è il mio idolo, Ariana Grande" ha dichiarato la ragazza raccontando come è iniziata la sua grande passione per la musica "Mi ricorda da dove tutto è partito, l‘inizio del mio sogno, il posto in cui mi rifugiavo quando le cose non andavano bene ma anche quando lo facevano. Mettevo il karaoke e cantavo, il volume era sempre al massimo".

A sorpresa, Antonia ha poi sentito in studio la voce del papà che cantava una delle loro canzoni. Il led si è aperto e lui è comparso facendo letteralmente crollare la cantante, che è scoppiata a piangere abbracciandolo. I due sono stati poi raggiunti dalla mamma e insieme si sono stretti in un emozionante abbraccio di famiglia. "Entro in cameretta e mi sembra di vederti. È tanto il desiderio di vederti qui e di riportarti lì. Te lo meriti" ha dichiarato la signora.

Antonia e Francesco si giocheranno la finalissima insieme a TrigNO, Alessia e Daniele. Chi sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione di Amici? L'appuntamento è per domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.