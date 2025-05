Amici 24, Alessandra Celentano senza filtri: "Elena D’Amario è stata brava e giusta. Ecco chi manca in finale"

News VIP

La maestra Alessandra Celentano ha fatto un bilancio di questa fortunata edizione di Amici e svelato anche il nome dell'allieva che, secondo lei, meritava di arrivare in finale!

Manca davvero poco alla finale di Amici 24, che andrà in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato il ruolo inedito di Elena D'Amario e svelato il nome del "finalista mancato" di questa fortunata edizione.

Le parole della maestra Celentano su Elena D'Amario e Chiara Bacci

Domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del Serale di Amici. Cinque i talenti in gara: i cantanti Antonia Nocca e TrigNO (Pietro Bagnagrande) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. Chi sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi, che si porterà a casa anche il montepremi finale di 150mila euro?

Nell'attesa di scoprire il vincitore di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha rilasciato una nuova intervista in cui ha fatto un bilancio di questa fortunata edizione del talent show. Raggiunta dai microfoni di Superguidatv all’anteprima del film Nero di Giovanni Esposito, la severa professoressa della scuola ha svelato che, secondo lei, anche la ballerina Chiara Bacci meritava di arrivare in finale:

A me manca molto Chiara Bacci, la mia ex allieva che è uscita poco fa, pochissimo fa, però devo dire che l’avrei vista molto bene in finale e mi dispiace molto che non ci sia. I ragazzi che arrivano a questo punto diciamo al serale di già, ma poi che arrivano così fino in fondo insomma sono vincitori e devono essere grati di aver vissuto un’esperienza così bella e così importante.

Leggi anche Intervista esclusiva a Francesca Bosco

Dopo aver parlato della finalissima, la maestra Celentano ha vuotato il sacco e rivelato il suo pensiero sulla ballerina professionista Elena D'Amario, che quest'anno per la prima volta ha vestito i panni di giudice del Serale insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus:

Secondo me ha aiutato, io l’ho trovata molto brava, molto giusta e secondo me ha aiutato il fatto di avere in giuria un tecnico e quindi secondo me la giuria era molto varia ma corretta. Ad ogni modo, sono molto contenta che i miei allievi siano in finale perché è come se vincesse un po’ la danza, no? Sono particolarmente orgogliosa, poi se lo meritano davvero.

I finalisti di Amici 24: la scelta inaspettata della maestra Celentano

In vista della finale di Amici 24, i sei professori della scuola sono stati chiamati a dire la loro su chi, tra i cinque allievi ancora in gara, potrebbe vincere le due rispettive categorie e anche chi potrebbe vincere il programma! A grande sorpresa, la maestra Alessandra Celentano ha fatto una scelta davvero inaspettata: "Dico che mi piacerebbe dividere la coppa in tre parti, ma so che non è possibile. Per mio gusto personale e per il mio trascorso di ballerina, l'allievo che si avvicina di più è Francesco".

Per la maestra Celentano, quindi, Francesco merita di vincere il talent show! Sarà davvero così? Ricordiamo che i cinque allievi in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnagrande), Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. Chi sarà il vincitore assoluto? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del Serale, che andrà in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.