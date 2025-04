Amici 24: Chi è Francesca Bosco? Età, Instagram, Jacopo Sol. Tutto sulla Ballerina di Deborah Lettieri

News VIP

Conosciamo meglio Francesca Bosco, una delle allieve di ballo di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Francesca Bosco, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Francesca Bosco

Francesca Bosco è nata a Priolo, in Sicilia, il 6 luglio del 2004; quindi è del segno del Cancro ed ha 20 anni, anche se tra qualche mese ne compirà 21. Sua madre le ha trasmesso la passione per la danza, dato che la donna è proprio un'insegnante di ballo. Conscia di voler intraprendere questa strada, Francesca ha deciso di studiare e diplomarsi presso la DAF Dance Arts Faculty. Dopodiché, ha preso parte a diversi corsi e stage per migliorare sempre di più nella danza moderna.

La svolta è arrivata nel 2024, quando ha tentato di entrare nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, il famoso talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice. Qui ha sin da subito ottenuto l'apprezzamento di tutti e tre i professori di danza, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo, anche se quest'ultimo ha deciso di non tenerla nel suo team; allora, è intervenuta la Lettieri, la quale è stata ben contenta di permettere all'allieva di restare all'interno del programma, facendola entrare a far parte della sua squadra.

Il suo profilo Instagram è @frabosc0, e al momento conta ben 57.000 follower. Lei è la protagonista assoluta di tutti i post che pubblica, dove, per la maggior parte, balla. Benché qui non ve ne sia traccia, sappiamo bene che ha un partner di cui è innamoratissima: si tratta di un allievo di canto della Scuola, ossia di Jacopo Sol. I due si sono conosciuti proprio all'interno della trasmissione.

