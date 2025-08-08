Amici 24, Francesca Bosco: "È stato tutto meraviglioso. Ecco come vanno le cose tra me e Jacopo Sol"

News VIP

Francesca Bosco è stata ospite nel format web Dimmi di te dove ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e svelato alcuni retroscena della sua storia d'amore con Jacopo Sol.

Francesca Bosco è stata una delle allieve della 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Daniele Doria. Ospite di Dimmi di te, la ballerina ed ex allieva di Deborah Lettieri ha raccontato tutte le emozioni vissute nella famosa scuola di Canale 5 e parlato della storia d'amore con il cantante Jacopo Sol.

Le confessioni di Francesca Bosco su Amici

Fervono i preparativi per la 25esima edizione di Amici, che partirà a settembre 2025 su Canale 5. Intanto, la ballerina Francesca Bosco ha rilasciato una lunga intervista nel podcast Dimmi di te in cui ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza vissuta nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Interpellata da Lorella Cuccarini, l'ex allieva di Deborah Lettieri (la coach di ballo che non è stata confermata nella prossima edizione ndr), ha dichiarato:

Per me è stato un regalo enorme, un privilegio, non smetterò mai di ringraziare Maria e il programma. Del programma mi piace la speranza che dà ai ragazzi, cambia la vita. Ho sempre ambito a fare questo percorso, è stato meraviglioso. Sono entrata con una sfida, non mi aspettavo così tanto. La mole di lavoro mi ha entusiasmata. I professionisti sono incredibili.

Francesca ha poi parlato della convivenza con gli altri allievi della scuola e non solo. La giovane ballerina ha fatto un bilancio del suo percorso e commentato la puntata della sua eliminazione dal Serale, dove però ha ricevuto importanti riconoscimenti e premi:

Sono una persona molto indipendente. Il fatto di vivere con altri 17 ragazzi non sapevo come l'avrei presa. Sono stata fortunata perché siamo stati benissimo. Ho legato tanto con Nicolò, Senza Cri, Alessia, Chiara, Pietro, Daniele...in realtà con tutti. Ci siamo già rivisti, è sempre una grande festa [...] Non ho rimpianti, ci sono stati dei momenti di sconforto ma lo sfogo durava un secondo e mi rimettevo a lavoro. Tornando indietro, non cambierei niente. È andato tutto bene. Le proposte ricevute non me le aspettavo, è stata una pioggia fresca in un momento afoso. Anche Maria è stata molto contenta per me. Non ho ancora deciso cosa fare.

Francesca e la storia d'amore con Jacopo Sol

L'esperienza di Francesca Bosco nella scuola di Amici 24 è stata caratterizzata anche dalla tenera storia d'amore nata in casetta con il cantante Jacopo Sol. Relazione che prosegue a gonfie vele ancora oggi, lontano dalle telecamere, come dimostrano foto e video pubblicati sui social dai diretti interessati. A tal proposito, l'ex allieva del talent show di Canale 5 ha rivelato:

Non me lo sarei mai aspettato, ma neanche lui. È nato tutto per caso e siamo felicissimi. Non abbiamo corso, ci siamo studiati, poi abbiamo capito che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. È stato bellissimo incontrarci in questo modo. Stiamo spesso insieme, siamo felici. L'ho accompagnato a qualche concerto e instore. Va tutto bene tra noi.

