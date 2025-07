Amici 24, ex amatissimo allievo rivela: "Avrei voluto alzare la coppa. Lei è stata fondamentale per me"

News VIP

Il giovane cantante Nicolò Filippucci è tornato a parlare di Amici 24: dal suo ingresso nel talent show di Canale 5 ai momenti di difficoltà fino alla conquista della maglia dorata e all'eliminazione inaspettata in semifinale.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici, che tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Nell'attesa, l'ex allievo Nicolò Filippucci è tornato a parlare della sua intensa esperienza nel talent show di Maria De Filippi, rivelando che gli sarebbe piaciuto alzare la coppa della vittoria finale.

Tutte le emozioni di Nicolò Filippucci

La 24esima edizione di Amici si è conclusa da ormai diversi mesi con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Tra i protagonisti indiscussi c'è stato anche Nicolò Filippucci, da molti ritenuto il vincitore morale del talent show di Maria De Filippi. A grande sorpresa di tutti, infatti, il giovane cantante è stato eliminato durante la semifinale dopo essersi scontrato al ballottaggio finale contro Antonia Nocca e TriGNO.

Intervistato da Fanpage, Nicolò ha raccontato tutte le emozioni vissute ad Amici: dal suo ingresso nella scuola, alle difficoltà incontrate, fino alla conquista della maglia del Serale e al rapporto nato con i suoi compagni di avventura in casetta. Tra tutti, quello con il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro):

Amici è una prova importante per essere una prima esperienza. La competizione non si sente più di tanto. Forse solo al serale, quando ogni settimana c’è il rischio di uscire. Ma in generale no. Condividi tutto con le persone lì dentro, nascono legami veri. Ci siamo trovati bene, ci siamo uniti tanto, ci sentiamo ancora spesso. In casetta non si avvertiva la competizione, poi è chiaro, durante una sfida vuoi vincere, è normale. Ma non c’è mai stata rivalità negativa, io mi sono trovato molto bene. Io e TrigNO abbiamo legato molto al Serale, abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo condiviso duetti, ore in sala, ci siamo fatti un sacco di risate. Negli ultimi mesi siamo diventati davvero fratelli.

La confessione di Nicolò sulla mancata vittoria

Dopo aver parlato dell'amicizia speciale nata durante la fase finale di Amici 24 con TrigNO, il cantante Nicolò Filippucci ha ricordato il momento in cui ha rinunciato alla prima maglia dorata per il Serale. "Non l’ho fatto perché sapevo che l’avrei ripresa, ma per un senso di giustizia" ha confessato l'ex allievo di Anna Pettinelli svelando il reale motivo che l'ha spinto a fare quella scelta:

Quando ho preso la maglia ero sorpreso e felice. Poi è arrivata la regola dei tre sì, e lì mi sono sentito di dover fare quella scelta. Non era giusto. Per me è stata una decisione semplice, non volevo sentirmi un’eccezione, mi sarei sentito a disagio. Quindi ho preferito rinunciare. Non è stato un peso, anzi. Nel periodo tra la conquista della maglia e l’inizio del serale ho lavorato molto su me stesso. Devo ringraziare tanto i vocal coach, in particolare Giordana Angi, che mi ha aiutato molto, anche a livello psicologico. Lei è stata fondamentale, davvero.

Il cantante ed ex allievo della 24esima edizione del talent show di Canale 5 ha infine concluso, ammettendo di non avere rimorsi, ma che gli sarebbe piaciuto alzare la coppa:

Durante un day-time trasmesso in tv c'era un momento di una lezione in cui dissi che avrei voluto alzare la coppa. È una cosa che sicuramente avrebbe fatto piacere. Ma quando sono uscito, la cosa che mi è dispiaciuta di più è stata quella di non aver completato il percorso. Mancava una sola puntata, dopo aver fatto tutto quel cammino. Ma rimorsi no, anzi rifarei tutto da capo: sia le cose belle, sia gli errori.

