Amici 24, Emanuel Lo torna sui social dopo la finale e rivela: "In un percorso così lungo tutto può succedere"

Il coreografo e professore Emanuel Lo torna sui social dopo la finalissima di Amici 24 per fare un bilancio della sua esperienza nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Si è conclusa ieri la 24esima edizione di Amici con la vittoria di Daniele Doria. A fare un bilancio di questa fortunata edizione del talent show di Maria De Filippi ci ha pensato Emanuel Lo che, subito dopo la finale, è tornato sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Le confessioni social di Emanuel Lo dopo la finale di Amici 24

Ieri, domenica 18 maggio 2025, è andata in onda l'ultima puntata del Serale di Amici 24. Una serata davvero sorprendente, ricca di emozioni e colpi di scena. A sorpresa, infatti, il televoto ha deciso di premiare il talentuoso ballerino Daniele Doria che, oltre ad essere il vincitore assoluto del talent show di Canale 5, ha vinto una borsa di studio completa per la Alvin Ailey School di New York, realizzando così il suo più grande sogno.

Secondo posto per TrigNO (Pietro Bagnadentro), seguito da Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano. A commentare la finale di Amici e fare un bilancio di questa fortunata e incredibile edizione ci ha pensato Emanuel Lo. Il coreografo e professore della scuola è tornato sui social e ha colto l'occasione anche per ringraziare tutti, in particolar modo Maria De Filippi:

Un altro anno di Amici è passato, in un percorso così lungo tutto puó succedere, si sogna, si spera, si sbaglia, si cambia, e si va avanti, ma alla fine siamo tutti uno per arrivare fino in fondo, una bellissima squadra, e ringrazio tutti ma proprio tutti partendo da Maria che dà tutta se stessa per regalare sogni, e ringrazio voi per averci seguiti, a presto.

Tutti i premi andati ai finalisti di Amici 24

Maria De Filippi ha chiuso in bellezza la 24esima edizione di Amici dominando prima e seconda serata auditel. Il fortunato talent show di Canale 5ha infatti ottenuto uno share del 26.87% pari a 3 milioni 786 mila telespettatori. Una finale ricca di sorprese che ha visto trionfare il giovane ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano, Daniele Doria.

TrigNO ha vinto, invece, la categoria canto, il Premio delle Radio e quindi la possibilità di salire sul palco del Radio Zeta Future Hits il prossimo 1 giugno 2025 al Centrale del Foro Italico a Roma. Grandi soddisfazioni per Antonia Nocca, che si è portata a casa il Premio della Critica offerto da Enel e il Premio Unicità offerto da Oreo. Francesco Fasano ha ricevuto ben quattro proposte di lavoro, mentre Alessia Pecchia ha esaudito il suo grande sogno di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti. A tutti i finalisti del talent show è andato il Premio Marlù del valore di 7mila euro. L’appuntamento con Amici è per l’ autunno 2025!

