Amici 24: Emanuel Lo punta il dito contro Daniele, la reazione della maestra Celentano (VIDEO)

In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, il professore Emanuel Lo ha pensato a una comparata tra il ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano, Daniele, e il professionista Sebastian.

Manca sempre meno alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 1 dicembre alle 14 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, Emanuel Lo ha deciso di assegnare al giovane allievo Daniele un compito in comparata con il ballerino professionista Sebastian. Riuscirà a convincerlo?

Emanuel Lo mette alla prova Daniele

Nel daytime di ieri di Amici 24, Daniele ha ricevuto il suo primo compito da Emanuel Lo. In vista della nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024 su Canale 5, il professore di ballo della scuola ha deciso di mettere alla prova l'allievo della maestra Alessandra Celentano in una comparata con Sebastian.

Sebbene Daniele abbia dimostrato di avere grande passione e voglia di migliorarsi, sembra che le sue performance nel talent show di Maria De Filippi non siano ancora riuscite a emergere in modo significativo rispetto ai suoi compagni di classe e a convincere Emanuel Lo. Nella lettera indirizzata all'allievo della maestra Alessandra Celentano, infatti, il professore di ballo ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di una vera e propria identità artistica da parte del ballerino:

Sono più di due mesi che ti osservo, cercando di capire chi sei e che cosa mi dai quando balli. Ti trovo anonimo. Per me la danza deve diventare arte e non può rimanere solo tecnica. Per questo sono qui a darti un compito in comparata con uno dei ballerini che per me ha tutto questo. Sa essere personale e sa distinguersi in mezzo a mille: Sebastian. Il lavoro da fare sarà trasformare il movimento e rendere unica la coreografia per emergere. Lasciarti andare è indispensabile.

Il compito di Emanuel Lo ha destabilizzato Daniele, che ha confessato di essere preoccupato e di sentirsi a disagio soprattutto nel dover ballare accanto ad un ballerino come Sebastian. In piena crisi, l'allievo ha poi richiesto un confronto con la maestra Celentano durante il quale ha ammesso di avere paura, ma di non sentirsi così anonimo come lo ha dipinto il professore nella lettera. "Devi continuare a lavorare sulla tua personalità" ha dichiarato Alessandra cercando di spronare il ballerino a tirare fuori il meglio di sè.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

Ieri, mercoledì 27 novembre, è stata registrata la decima puntata del pomeridiano di Amici 24. Stando alle anticipazioni, Luk3 ha vinto entrambe le sfide giudicate da Federica Abbate e Charlie Rapino. Daniele, invece, è finito in sfida immediata per volere di Emanuel Lo. Fortunatamente ha vinto. A giudicare la gara di canto J-Ax, che ha premiato SenzaCri. Ultimo posto per i due cantanti della squadra di Lorella Cuccarini, che sono finiti entrambi in sfida. Stessa sorte per Chiara, che è arrivata ultima nella classifica stilata dal giudice Giorgio Madia.

Ospiti musicali della registrazione Mattia Briga, che ha cantato il singolo "Vieni con me" uscito il 15 novembre e dedicato alla moglie Arianna Montefiori, ed Enrico Nigiotti, che ha presentato il brano "Tu sei per me". Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, infatti, si sono rese protagoniste di un'accesa discussione per "colpa" di Luk3. A schierarsi dalla parte della Cuccarini anche la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che hanno accusato la speaker radiofonica di essere incoerente. Prove sponsor Marlù: Alessia ha vinto una lezione di canto. Daniele ha invece trionfato nella Prova Oreo.

