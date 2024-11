Amici 24: gli allievi si schierano dalla parte di Luk3 provocando la reazione furiosa di Anna Pettinelli (VIDEO)

News VIP

Anna Pettinelli non molla il cantante Luk3 ad Amici 24. I ragazzi della scuola intervengono e prendono le difese del cantante provocando però la dura reazione della professoressa del talent show di Maria De Filippi.

Luke è letteralmente crollato ad Amici 24. Il motivo? Il giovane cantante e allievo di Lorella Cuccarini è scoppiato a piangere davanti a tutti dopo essere stato duramente criticato da Anna Pettinelli, che sta portando avanti una vera e propria battaglia per mandare via il ragazzo dal talent show di Canale 5.

Duro confronto tra Luk3 e Anna Pettinelli

Non c'è pace per Luk3 ad Amici 24, che questa settimana dovrà affrontare ben due sfide. E tutto questo grazie ad Anna Pettinelli che, da ormai diverse settimane, sta portando avanti una battaglia per sostituire il cantante. Secondo la professoressa, il giovane allievo di Lorella Cuccarini non è abbastanza bravo e non merita di occupare un banco della scuola più famosa e seguita d'Italia.

Un pensiero che ci ha tenuto a ribadire anche nel daytime di oggi di Amici quando ha deciso di mostrare a Luk3 i suoi possibili sfidanti. Quello che ha infastidito il ragazzo, però, non è stata la decisione della coach di mandarlo in doppia sfida, ma la modalità con cui è stato trattato.

"Io non metto in dubbio il fatto che siano bravi" ha dichiarato Luk3 durante il confronto telefonico sottolineando che nonostante tutto il suo inedito è quello che ha avuto più successo in radio e in termini di streaming "...ma non capisco l'accanimento. Ho l'inedito che sta andando meglio di tutti". Parole che hanno provocato la dura reazione della professoressa di canto: "Luca non sei pronto, questi ragazzi valgono, non mi sto accanendo. Fuori c'è gente che merita di entrare al tuo posto. Tu vieni dalla popolarità di tik tok, che ti ha aiutato tantissimo. Ti ha avvantaggiato. È la verità, il tuo singolo è debole".

Anna Pettinelli non molla Luk3

Il comportamento assunto da Anna Pettinelli nei confronti di Luk3 non è per niente piaciuto ai ragazzi della scuola di Amici. In molti, infatti, hanno ritenuto esagerato l'accanimento mostrato della professoressa di canto e si sono schierati pubblicamente dalla parte del giovane cantante, che non è riuscito a trattenere le lacrime. A far infuriare la Pettinelli, però, sono state le dichiarazioni di TrigNO e Niccolò, che si sono esposti dicendo che la possibile sfidante di Luke non ha nulla di speciale:

Ripeto il mio pensiero così è chiaro a tutti. Il singolo di Luca è forte, ma è solo forte in quello. Qualsiasi altra cosa ha fatto, ha fallito. Non si può andare avanti con un singolo, ci sono nove mesi di programma. Buon per lui che ha scelto la Cuccarini perché io l'avrei messo in discussione prima [...] Luca lo zoccolo duro che hai fatto è la fidelizzazione che hai fatto su tik tok perché ci sono dei singoli fortissimi che non hanno lo stesso successo.

Lorella Cuccarini deciderà di intervenire per difendere il suo allievo dalle accuse della Pettinelli o lascerà Luk3 nelle mani del proprio destino? Ma soprattutto, il cantante riuscirà a superare entrambe le sfide con questo mood? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.