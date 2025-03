Amici 24, Emanuel Lo: "Amici è un meraviglioso mondo, Giorgia? Mi sono riscoperto suo fan"

News VIP

Il coreografo Emanuel Lo ha raccontato come è nata la sua bellissima storia d'amore con Giorgia ed elogiato Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione.

Domani, domenica 9 marzo 2025, andrà in onda l'ultimo appuntamento pomeridiano prima dell'inizio del Serale. Nell'attesa, Emanuel Lo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato come è nato il suo amore per la cantante Giorgia e parlato del bellissimo rapporto di amicizia e stima che lo lega alla collega Lorella Cuccarini.

Le confessioni di Emanuel Lo

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 24. Tra tutti, quelli di Emanuel Lo possono dormire sonni tranquilli visto che hanno già tutti conquistato la maglia d'oro. Intervistato dal settimanale Chi, il noto ballerino e coreografo ha colto l'occasione per dedicare delle bellissime parole sul fortunato talent show di Maria De Filippi e ribadito di avere una grande intesa professionale con la collega Lorella Cuccarini:

Maria De Filippi ha creato questo meraviglioso mondo che è Amici e che ti svela le emozioni. I ragazzi scoprono tutte le sensazioni che può provare un ballerino, la delusione, la sofferenza, moti dell'animo così intensi da non riuscire quasi a gestirli. E poi c'è tutta la parte bella della danza, danzare è come volare. Io dico sempre ai ragazzi che l'ultimo problema che avranno è imparare il passo.

Chiuso il capitolo Amici, Emanuel Lo ha raccontato come è nata la lunga storia d'amore Giorgia, che dura ormai da oltre vent'anni. L'amatissima e bravissima cantante è reduce dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove è arrivata sesta con il brano La cura per me. "Mi sono riscoperto fan di Giorgia. Ed è bello adesso vedere come sta crescendo il suo pezzo" ha confessato il professore della scuola più amata e seguita d'Italia, che ha poi ricordato il primo incontro con la sua compagna. Un vero e proprio colpo di fulmine:

Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti. Poi ci siamo incontrati di nuovo dopo un anno e a quel punto non ce la facevo, con lei c’era qualcosa di diverso, quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera. E dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra storia. Ed è stata la salvezza dei nostri sentimenti.

Si avvicina il Serale di Amici 24

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Serale di Amici, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe partire il prossimo sabato 22 marzo 2025. Tra i ragazzi che ancora non sono riusciti a prendere la tanto maglia d'oro e che dovranno fare di tutto per convincere i professori della scuola ci sono TrigNO e Deddè del team di Anna Pettinelli, Vybes del team di Rudy Zerbi, Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini; Dandy del team di Deborah Lettieri.

Gli allievi di Emanuel Lo e della maestra Alessandra Celentano sono già tutti alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ricordiamo che, al momento, i talenti già ammessi al Serale sono i ballerini Alessia, Chiara, Francesco, Asia, Francesca, Raffaella e Daniele e i cantanti Antonia, Nicolò, Jacopo Sol e Chiamamifaro. L'appuntamento è per domenica 9 marzo alle 14 su Canale 5.

