Amici 24, Elena D'Amario ha un nuovo amore dopo Massimiliano Caiazzo (Foto)

News VIP

Elena D'Amario, ballerina e giudice del Serale di Amici 24, avrebbe voltato pagina dopo la fine della storia con Massimiliano Caiazzo. Ecco di chi si tratta!

Elena D'Amario è una delle ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi e nella 24esima edizione del talent show di Canale 5 è stata scelta anche come giudice del Serale al fianco di Amadeus e Cristiano Malgioglio. Dopo la rottura con Massimiliano Caiazzo, la ballerina avrebbe trovato un nuovo amore: ecco di chi si tratta.

Amici 24, Elena D'Amario ha trovato un nuovo amore dopo Massimiliano Caiazzo?

Elena D'Amario avrebbe voltato pagina dopo la fine della storia con Massimiliano Caiazzo: l'attore di Mare Fuori e la ballerina di Amici avevano intrapreso una frequentazione durata all'incirca un anno. I due erano stati avvistati insieme per mesi, in più di un'occasione, prima di uscire allo scoperto nell'estate del 2023.

Tuttavia, a distanza di un anno, la loro storia era giunta al capolinea. Ora, stando ad alcuni scatti diffusi dal settimanale Diva&Donna, sembra che per la ballerina professionista di Amici 24 sia arrivato un nuovo amore. Sulle pagine della rivista, infatti, sono apparsi alcuni scatti che ritraggono la ballerina in compagnia di un altro collega ballerino, Andrea Condorelli, mentre passaggiano per strada. Sebbene non ci siano prove che si tratti di una relazione romantica, il settimanale riporta che "archiviata la storia con l'attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo, la ballerina, nuovo giudice del serale di Amici, si fa vedere con un bel ragazzo moro".

Amici 24, ecco chi è il nuovo amore della ballerina Elena D'Amario

Andrea Condorelli è un altro ballerino del cast di professionisti di Amici di Maria De Filippi: di origini siciliane, classe 1991, Condorelli ha preso parte al talent di Canale 5 nell'edizione del 2010/2011. All'esperienza nel programma, segue poi il suo ingresso nel cast di professionisti, seguendo un percorso molto simile a quello di Elena D'Amario, attuale giudice del Serale di Amici 24.

Condorelli ha lavorato a Parigi e a Roma, costruendo la sua carriera, per poi diventare un professionista del talent show condotto da Maria De Filippi. Qui ha fatto la conoscenza di Elena D'Amario, al cui fianco ha lavorato per diversi anni e con la quale pare aver intrecciato una romantica storia d'amore.

Scopri le ultime news su Amici