Amici 24, Dandy è il nuovo allievo della scuola: ecco chi è il ballerino che ha vinto la sfida contro Rebecca

Come mostrato in uno degli ultimi daytime di Amici 24, Rebecca ha perso la sua sfida contro Dandy: ecco chi è il ballerino e nuovo allievo del talent show di Canale 5.

Come mostrato in uno dei daytime di Amici 24 andati in onda questa settimana, nella scuola di Canale5 è entrato un nuovo allievo: si tratta di Dandy Cipriano, che ha vinto la sfida contro Rebecca e ne ha così preso il posto nella squadra di Deborah Lettieri.

Amici 24, Dandy Cipriano batte Rebecca in sfida: è il nuovo allievo del talent

Nella puntata del 21 novembre, in maniera del tutto inaspettata, Deborah Lettieri ha deciso di anticipare la sfida di Rebecca e durante il daytime è stata mostrata la sfida tra la ballerina e Dandy Cipriano. A giudicare la sfida è stato Garrison che ha chiesto ai due ballerini di esibirsi su diverse coreografie, come You are the reason, Call out my name e ha infine decretato che Dandy sarebbe entrato al posto di Rebecca nella scuola.

Sui social, la decisione di mostrare la sfida in un daytime, invece che in puntata e per di più di anticipare la prova e far esibire Rebecca in uno studio vuoto, senza pubblico e allievi a supportarla, è stato fortemente criticato, perché i fan l'hanno ritenuta una mancanza di rispetto verso la ballerina.

Purtroppo, la decisione di Garrison era incortrovertibile e alla fine la ballerina ha dovuto abbandonare la scuola: "Dandy, sembrava che stessi dialogando con qualcuno e mi hai colpito molto, perciò, ho deciso di assegnarti il banco". Rebecca non ha trattenuto le lacrime e la rabbia, dichiarando che uscire così è stato per lei un grande fallimento.

Amici 24, ecco chi è Dandy Cipriano

Deborah Lettieri ha così accolto in squadra Dandy Cipriano e gli ha spiegato che la sua decisione è dipesa da ciò che era accaduto con Francesca ed Emanuel, che aveva prima fatto entrare la ballerina nella scuola e poi, per una serie di dubbi, aveva deciso di non assegnarle un banco: "Sono rimasta molto colpita da te, sei esattamente ciò che cercavo".

Dandy Cipriano ha 22 anni e vive a Roma: di origini filippine, ha fatto parte nel 2023, del programma di Viva Rai 2, nel corpo di ballo dello show mattutino condotto da Fiorello.

Oltre a essere un ballerino, è anche insegnante e coreografo, specializzato in hip hop. Ora avrà la possibilità di mettere alla prova la sua preparazione nella scuola di Amici, nella quale ha avuto accesso dopo aver vinto nella sfida contro Rebecca.

