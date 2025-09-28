Amici 24, è finita tra TrigNO e Chiara Bacci? Spunta un indizio allarmante!

News VIP

La relazione tra i due ex allievi di Amici 24, la ballerina Chiara Bacci e TrigNO, potrebbe essere giunta al capolinea? I fan notano un indizio allarmante!

Chiara Bacci e TrigNO sono due degli ex allievi più amati dell'edizione numero 24 di Amici di Maria De Filippi. La ballerina di danza classica e il cantante vincitore della sua categoria si sono conosciuti e innamorati all'interno della scuola di Canale 5. Diventati una delle coppie più solide del programma, hanno portato la loro storia anche al di fuori della trasmissione, ma di recente sembra che tra loro qualcosa si sia rotto. Alcuni rumors parlerebbero di un amore al capolinea, sarà davvero così?

Amici 24, crisi tra Chiara Bacci e TrigNO?

Da diverso tempo si è diffuso un rumor sulla relazione tra Chiara Bacci e TrigNO: la ballerina e il cantante di Amici 24 sarebbero in forte crisi, come dimosterebbe un dettaglio che ha allarmato i fan. Entrambi non si seguirebbero più sui social e, stando alle teorie dei fan, sarebbe stato proprio TrigNO a bloccare Chiara, dato che i like della ballerina sono scomparsi dai post di Pietro.

Inoltre, come riporta Isa&Chia, un fan avrebbe rivelato che entrambi erano a Roma per progetti diversi - Chiara è entrata nel cast dei professionisti di Amici - e che non si sarebbero mai mostrati insieme. Anche in occasione della messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Amici, da parte di TrigNO, che è impegnato in una data a Cesena per il suo tour, non c'è stato alcun messaggio di incoraggiamento per Chiara, al debutto come professionista ad Amici.

Possibile che la loro storia sia davvero giunta al capolinea? I due si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici: la loro chimica è stata immediata, nonostante il cantante avesse una storia fuori dalla casetta e nel giro di poche settimane la ballerina e il cantante sono diventati inseparabili.

Spunta un rumor sulla rottura tra Chiara Bacci e TrigNO: storia d'amore al capolinea?

La storia d'amore tra TrigNO e Chiara Bacci sarebbe giunta al capolinea secondo alcuni rumors. L'assenza di foto insieme da qualche tempo, la mancanza reciproca di follow su Instagram e altri piccoli dettagli hanno spinto i fan a temere che tra i due non ci sia una crisi, ma una vera rottura. Ad agosto, Chiara era stata ospite del podcast Dimmi di te di Lorella Cuccarini. All'insegnante di canto aveva raccontato dei suoi progetti futuri, come la borsa di studio a New York, un posto nella produzione di Requiem e un contratto di lavoro a Pechino, ma soprattutto della proposta di Maria De Filippi di averla come professionista di Amici 25.

La ballerina aveva però anche raccontato dell'amore per TrigNO, dichiarando di essere innamorata e che loro due si erano trovati. Ai microfoni del podcast, Chiara aveva rivelato quanto fossero stati indispensabili l'uno per l'altra nel taent: "Ci siamo trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali l'uno per l'altra. È venuto tutto così naturale [...] Ci siamo trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali l'uno per l'altra. È venuto tutto così naturale". Purtroppo sembra che la loro bolla sia scoppiata, forse a causa della lontananza dovuta agli impegni, o forse si tratterà solo di una crisi passeggera. Per scoprirlo, dovremo attendere una comunicazione ufficiale da parte dei due diretti interessati.

Scopri le ultime news su Amici