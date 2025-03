Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 2 marzo: Giorgia incanta, è lei la nostra cura! Senza Cri non convince

News VIP

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nella puntata di ieri del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 21esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 2 marzo 2025, su Canale 5 è andata in onda la 21esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo e fortunatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra confronti, nuovi ingressi al Serale ed emozionanti sorprese, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 2 marzo

Chiamamifaro: Voto 6 (La cantante vola al Serale, ma non brilla)

Angelica è stata ammessa al Serale di Amici. L'allieva si è esibita per ben tre volte prima di riuscire a prendere la tanto ambita maglia dorata. Nonostante l'impegno e il suo talento indiscusso, la giovane cantante, però, non riesce a convincere del tutto. Per Anna Pettinelli, che ha deciso alla fine di ammetterla alla fase finale del talent forse per sfinimento nei confronti di Rudy Zerbi, Chiamamifaro è sempre uguale e non riesce ad emergere più di tanto rispetto ai suoi compagni di scuola. Sottovalutata o sopravvalutata? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Giorgia: Voto 10 (E che vogliamo dire a Giorgia? Semplicemente unica)

Acclamata da tutto lo studio di Amici, Giorgia è entrata, ha baciato il suo compagno Emanuel Lo, sfoderando la sua dolcezza, umiltà e simpatia. Chiamata in trasmissione come giudice di canto, l'amatissima artista si è esibita con il suo brano sanremese "La cura per me" lasciando tutti a bocca aperta. Un'esibizione da pelle d'oca! Cosa possiamo aggiungere? Solo di sperare di vederla più spesso, magari sulla famosa poltrona rossa del Serale. Dai Maria, facci questo bellissimo regalo!

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: Voto 4 (Basta! Le orecchie di Lorella Cuccarini chiedono pietà!)

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi continuano a rendersi protagonisti di accese discussioni in studio, che hanno stancato un po' tutti. In primis Lorella Cuccarini che, infastidita dal livello delle urla dei suoi colleghi, ha anche minacciato di lasciare lo studio. Il gioco è bello quando dura poco anche perché manca una settimana alla fine del pomeridiano e il futuro nella scuola di alcuni allievi è nelle loro mani.

SenzaCri: Voto 5 (Cristiana delude gli altri e se stessa)

Senza Cri è bravissima, forse l'allieva più talentuosa e preparata di questa edizione, ed è una follia che non abbia ancora preso la maglia del Serale. Le sue esibizioni ieri potrebbero essere state influenzate da uno stato di salute che l’ha vista assente in tre puntate nell'ultimo mese. Delusa dalla classifica stilata da Giorgia, che ha ammesso che si aspettava di più da lei, e dall'esito dell'esame di ammissione, la giovane cantante è crollata. Non ha spiccato come le altre volte, è vero, ma una cosa è certa: merita senza ombra di dubbio la maglia d'oro!

