Amici 24, Deborah Lettieri tornerà come professoressa? La mossa sui social fa discutere

Chi saranno i professori della prossima edizione di Amici? Nell'attesa di scoprirlo, Deborah Lettieri ha scritto una lunga lettera sui social che non è passata inosservata ai numerosi fan del talent show!

La 24esima edizione di Amici è appena finita con la vittoria del giovane ballerino Daniele Doria, ma il pubblico ora è curioso di sapere quali professori di canto e ballo continueranno a lavorare nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Verranno tutti riconfermati o ci sarà qualche addio?

Deborah Lettieri nel cast di Amici 25?

È calato il sipario sulla 24esima edizione di Amici, anche se i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, la coach Deborah Lettieri che, poco prima della puntata finale, ha pubblicato un lungo post sui social che ha fatto parecchio chiacchierare. "L’ultima scena. Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano" ha esordito l'insegnante di ballo per poi fare un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, caratterizzata anche dagli accesi confronti con la maestra Alessandra Celentano:

In questi mesi abbiamo visto sogni nascere, strategie cambiare rotta, certezze vacillare, talenti sbocciare anche quando nessuno li aveva previsti. Abbiamo applaudito, discusso, atteso, ascoltato. Abbiamo cercato la verità in ogni dettaglio, anche quando sembrava confondersi nel rumore. E adesso siamo qui. Tutti diversi da come siamo partiti. Più stanchi, forse. Più consapevoli, sicuramente. Perché la danza e la musica, quando sono vissute così, non ti permettono di restare uguale. Grazie a chi, in questo viaggio, ha messo tutto: cuore, corpo, nervi, sguardo. A chi ha creduto nei ragazzi anche quando sbagliavano. A chi ha cercato bellezza. E l’ha difesa. A chi ha cercato la verità. E l’ha raccontata.

Alla luce del lungo post pubblicato sui social, in cui ha ringraziato tutte le persone che hanno lavorato sia dietro che davanti le quinte per il bene dei ragazzi, in molti si sono domandati se la Lettieri tornerà anche nella nuova edizione di Amici. La De Filippi confermerà la sua presenza nel cast dei professori di ballo della scuola o punterà ad avere altri volti? Una cosa è certa: da parte sua la volontà di tornare c'è visto che ha messo "like" a tutti quei commenti che hanno espresso il desiderio di rivederla anche il prossimo anno!

Il percorso di Deborah Lettieri ad Amici

Deborah Lettieri è stata l’unica new entry tra i professori dell’ultima edizione di Amici, che ha visto trionfare a sorpresa il ballerino Daniele Doria. Con il suo stile distintivo, la sua determinazione e una lunga carriera alle spalle, la coach si è imposta sin da subito come una grande figura di riferimento per i ballerini della scuola. Proprio nel talent show di Canale 5 si è trovata, spesso e volentieri, a discutere con l’iconica maestra Alessandra Celentano, a causa di alcune idee divergenti sulla danza.

Le continue sfide al Serale tra Alessia Pecchia e Francesca Bosco hanno portato in diverse occasioni le due insegnanti a confrontarsi con toni accesi e non sempre piacevoli. Una situazione che ha penalizzato da una parte le due allieve e dall'altra la stessa Deborah. Il motivo? Mentre la maestra Celentano è amata e rispettata da tutti sia dentro che fuori la scuola, la nuova insegnante di ballo ha faticato parecchio a conquistare il pubblico perché considerata poco empatica e vicina ai suoi allievi. Avrà modo di tornare l'anno prossimo e riscattarsi? L'appuntamento con Amici è per l'autunno 2025!

