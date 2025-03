Amici 24, le pagelle della seconda puntata del Serale: Luk3 delude, Nicolò da finale!

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della seconda puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, sabato 29 marzo 2025, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra accesi confronti, eliminazioni e tantissime emozioni, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici

Luk3: Voto 4 (Si salva per un pelo)

Luca è giovane e 'fresco', la sua presenza scenica è indiscutibile e i suoi inediti vanno fortissimo sulle piattaforme streaming. Ha un dono, ma deve lavorarci sopra molto. Ieri sera, il giovane cantante è riuscito a salvarsi e ad avere la meglio sulla preparatissima ballerina della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, entrata in corsa nel talent. Un risultato per molti ingiusto. Peccato per la latinista Raffaella.

Emanuel Lo: Voto 9 (Maestro di sensualità)

Il coreografo e professore della scuola di Amici ha regalato un'esibizione sulle note di 'Sexyback', che ha conquistato e lasciato senza parole tutti. Entrato in scena ballando con camicia e cappello è poi rimasto a petto nudo grazie a Francesca Tocca che, a fine esibizione, gli ha strappato la giacca di dosso. E che gli vogliamo dire a Emanuel Lo? Una statua greca! Anche se i colleghi non l'hanno proclamato vincitore, per noi la prova piccante della serata l'ha superata alla grande!

Alessandra Celentano: Voto 8 (Meno male che c'è la maestra)

Anche ieri sera Alessandra Celentano si è resa protagonista di un duro botta e risposta con Deborah Lettieri per i guanti di sfida lanciati durante la settimana. Le due professoresse della scuola hanno punti di vista molto differenti sulla danza, ma se la maestra quando critica punta al miglioramento dell'allievo, riferendosi solo ed esclusivamente alla danza, la Lettieri si lascia andare a commenti un po' sopra le righe e fuori luogo. A smorzare la tensione ci ha pensato la Celentano, che ha scelto l’arma dell’ironia e si è scatenata a mimare il contenuto della lettera arrivando a far ridere addirittura la sua avversaria. Meno male che c'è lei!

Nicolò: Voto 10 (Inarrestabile)

Nicolò è pronto per la finale di Amici 24. Nel corso della seconda puntata del Serale si è esibito con un medley piano e voce su due brani di Madonna, ha incantato tutti con "Insieme" di Mina e lasciato il segno con "La canzone nostra" di Blanco. Impossibile non immaginarlo fra i favoriti alla vittoria finale del talent show di Maria De Filippi.

