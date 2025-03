Amici 24, Daniele verso il Serale: "È stato un mese complesso, ma sono fiero di me stesso" (VIDEO)

News VIP

Svolta inattesa nella scuola di Amici 24. Tutti i "magliati" hanno deciso di premiare il ballerino Daniele Doria e mandarlo davanti ai professori per sostenere l'esame per accedere alla fase Serale.

Manca davvero poco al Serale della 24esima edizione di Amici, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe partire sabato 22 marzo, in prima serata su Canale 5. Proprio in questi giorni, infatti, allievi e professori sono alle prese con le sfide e gli esami per decidere chi merita di ottenere la tanto ambita maglia dorata.

Daniele ammesso al Serale?

Nel daytime di oggi di Amici 24, la produzione ha chiesto ai ragazzi con la maglia d'oro di fare scegliere l'allievo/a da mandare davanti ai professori per sostenere l'esame di ammissione al Serale. All'unisono hanno fatto il nome di Daniele Doria. Un traguardo raggiunto dopo mesi di prove eccellenti, nonostante l’infortunio che nelle ultime settimane lo aveva parecchio demoralizzato.

Una volta raggiunto lo studio, insieme ai suoi compagni già "magliati", il giovane e talentuoso ballerino del talent show di Maria De Filippi si è esibito sulle note di "Ragni". Interpellato dalla maestra Alessandra Celentano, che ci ha tenuto a spendere parole piene di affetto e stima nei confronti del suo allievo, Daniele ha raccontato tutte le emozioni vissute nell'ultimo mese:

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Mollenbeck dopo Amici 24

Sono stato fermo un mese, ho tanta voglia e sento il bisogno di ballare...Non me l'aspettavo, questa maglia ripagherebbe tutti i sacrifici miei e dei miei genitori. Esaudirei anche il sogno di mio fratello. Sono emozionato, ma soprattutto fiero di me stesso [...] Ho lavorato su tante cose qui dentro. Non sono una persona che si apre facilmente, mi ha aiutato questo percorso anche in questo. Mi sento molto cresciuto, soddisfatto sia a livello artistico che personale. È stato un mese complesso dal punto di visto morale, sono stato tanto male.

La classe di Amici 24

I professori di ballo decideranno di assegnare la tanto ambita maglia d'oro anche a Daniele Doria? In attesa di scoprire l'esito dell'esame di ammissione al Serale, vi ricordiamo che i ragazzi che sono già riusciti ad accedere alla fase Serale di Amici 24 sono i cantanti Antonia, Nicolò, Jacopo Sol e Chiamamifaro e i ballerini Alessia, Chiara, Francesco, Asia, Francesca e Raffaella.

Gli allievi della scuola, invece, che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono Vybes del team di Rudy Zerbi; TrigNO e Deddè del team di Anna Pettinelli; Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini; Dandy del team di Deborah Lettieri. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 9 marzo alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.