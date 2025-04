Amici 24, Daniele e Francesco a confronto: "Il tuo ingresso mi ha un po' destabilizzato, penso di essere più versatile di te"

News VIP

Ai ragazzi della scuola della 24esima edizione di Amici è stata data la possibilità di confrontarsi tra loro. Nel daytime di oggi è toccato ai due bravissimi ballerini Daniele Doria e Francesco Fasano.

A pochi giorni dalla quinta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025, ai ragazzi di Amici 24 è stata data l'opportunità di confrontarsi tra di loro. Oggi è toccato ai due bravissimi ballerini della scuola, Daniele Doria e Francesco Fasano.

Il confronto tra Daniele e Francesco ad Amici

Cresce l'attesa per la nuova e attesissima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025 su Canale 5 e vedrà l'eliminazione di due allievi. Con l'eliminazione di Chiamamifaro, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

In attesa di scoprire i nomi dei prossimi eliminati, la produzione ha dato la possibilità ai ragazzi del talent show di Maria De Filippi di confrontarsi a cuore aperto. Nel daytime di oggi di Amici è toccato a Daniele e Francesco. Il primo a prendere la parola è stato l'allievo di Emanuel Lo: "Il mio ingresso ti ha destabilizzato? A volte non capisco cosa tu voglia raccontare con la tua danza...c'è qualcosa che ti blocca?". Domande alle quali il ballerino della maestra Alessandra Celentano ha subito risposto senza troppi giri di parole:

Si, la tua entrata mi ha un po' destabilizzato all'inizio. Sentivo di più la competizione quando sei entrato. Il mio stile è simile a quello che fai. Nel momento in cui ti ho visto ho pensato che le cose sarebbero cambiate [...] Ad oggi penso di essermi sbloccato. Mi sento migliorato e penso che il problema dell'espressività non lo sento più dentro di me. In questo momento, ho molta consapevolezza e maturità. Penso di affrontare bene il palco, sono sicuro di quello che faccio.

I due ballerini della scuola hanno poi continuato a confrontarsi sul tema della versatilità. Daniele ha rivelato di trovare il suo collega poco versatile e questo non è per niente andato giù a Francesco, che ha ammesso: "Io ci vedo quasi uguali, io mi vedo versatile al 90%". Un pensiero che non è stato condiviso dall'allievo del team capitanato da Rudy Zerbi e la maestra Celentano, che gli ha spiegato anche il motivo che l'ha spinto a non metterlo tra i finalisti della 24esima edizione di Amici:

Non sono d'accordo, non siamo versatili uguali. Penso che tu sia versatile a metà, io penso di variare di più. Nella finale mi ci vedevo e mi ci vedo, penso di meritarmela. Il mio secondo nome è Alessia perché è quella che mi ha colpito maggiormente. Ho messo me, anche per incoraggiarmi...me lo auguro e penso di avere tutte le carte in regola per arrivarci.

Il nuovo guanto di sfida della maestra Celentano

Non solo confronti nel daytime di oggi di Amici 24. Nella casetta, infatti, è arrivato un nuovo guanto di sfida da parte di Alessandra Celentano che vedrà protagoniste Francesca Bosco e Chiara Bacci. In vista della quinta puntata del Serale, la maestra di danza ha deciso di mettere alla prova ancora una volta la ballerina della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: "Qui non c'è tecnica, parliamo di charme. Voglio vedere una ballerina unica e intrigante".

Il nuovo guanto di sfida della maestra Celentano ha spiazzato le due talentuose allieve della scuola che, preoccupate, si sono messe subito a lavorare per cercare di preparare al meglio la coreografia. Chi, tra Francesca e Chiara, riuscirà a conquistare Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

