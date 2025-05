Amici 24, Daniele Doria confessa: "TrigNO ha fatto un percorso fantastico, ci siamo supportati a vicenda"

News VIP

Il ballerino Daniele Doria racconta tutte le emozioni vissute durante la finale di Amici 24, una serata davvero speciale che alla fine l'ha incoronato vincitore assoluto del talent show di Canale 5.

Daniele Doria ha vinto la 24esima edizione di Amici grazie al suo grande talento, la sua grinta e straordinaria crescita artistica. Il giovane ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il pubblico, che l'ha premiato incoronandolo vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi.

Daniele Doria e il rapporto con TrigNO

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria. Una vittoria che sa anche di riscatto personale e familiare proprio come ha rivelato il ballerino alle pagine del settimanale Chi. Giovane, carismatico e molto determinato, Daniele ha saputo trasformare ogni sua esibizione in un bellissimo racconto, conquistando tutti e sbaragliando l’agguerrita concorrenza di Alessia Pecchia e Francesco Fasano, che sono stati eliminati ad un passo dalla finalissima. A tal proposito, il giovane allievo della maestra Alessandra Celentano ha confessato:

È stato un momento magico, faccio fatica a realizzarlo. Non me l'aspettavo, davvero. Questa vittoria è per me inaspettata e fortissima. Loro erano delle vere “schegge”, molto talentuosi. È stata una sfida bella e intensa, ma non li ho mai vissuti come avversari. Eravamo tutti lì per dare il massimo e, credo, lo abbiamo fatto. Però poi ho vinto io.

Un momento speciale della serata è stato sicuramente l'abbraccio con TrigNO (Pietro Bagnadentro). Parlando del comportamento assunto dal cantante nel momento della proclamazione finale, Daniele non ha perso l'occasione di spendere parole piene di stima e affetto nei confronti del suo avversario:

È stato fortissimo. Mi è venuto incontro come se avesse vinto lui, mi ha stretto forte. Era sinceramente felice per me. E io per lui. Ha fatto un percorso fantastico, io e lui ci siamo supportati a vicenda. Ballare sul palco dell'Ariston mentre lui canta? Chissà. Magari succede. Sarebbe pazzesco.

Il percorso di Daniele ad Amici 24

Daniele Doria è tornato a parlare della finale di Amici 24 in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Dopo aver dedicato parole piene di affetto e stima a TrigNO, il secondo classifica e vincitore della categoria canto, il ballerino ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nel talent show di Maria De Filippi, ricordando anche il brutto infortunio che ha messo seriamente a rischio la sua partecipazione al Serale:

È stato un momento davvero tosto, sia fisicamente che mentalmente. Era un periodo delicato del programma, si iniziava a parlare di serale, c’era gente che tornava con la maglia…Io ero fermo e sembrava che non stessi facendo niente. Mi sentivo un po’ spettatore. E nella testa avevo tanti mostri che mi dicevano di mollare. Ma il mio motto è “non mollare mai”, e alla fine non l’ho fatto e ce l’ho fatta.

Ora che Amici è finito, cosa farà Daniele? Sicuramente realizzerà il suo sogno di studiare a New York alla Ailey School. Per chi non lo sapesse, il giovane allievo ha ricevuto una borsa di studio completa proprio dalla scuola americana. Una grandissima emozione e soddisfazione per Daniele, che ha infine ammesso di aver dedicato la sua vittoria al fratello:

Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ma soprattutto a mio fratello perché aveva il mio stesso sogno. Anche lui ha provato, anni fa, a entrare ad Amici, come cantante. Purtroppo non ce l’ha fatta. Quest’anno ho sentito che ballando stavo realizzando anche il suo sogno, oltre al mio.

