Amici 24, Dandy è pronto a tornare nella prossima edizione: "Non mollo, voglio una seconda occasione"

Dandy è stato costretto ad abbandonare il talent prima dell'inizio del Serale di Amici 24: in un'intervista, rivela di non essersi rassegnato e di essere pronto a tornare per l'anno prossimo!

Dandy è stato uno degli allievi più apprezzati dell'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrato nella classe di Amici 24 a percorso già iniziato, il ballerino di hip hop ha rapidamente conquistato pubblico e professori sia per il suo talento, ma anche per la sua dedizione alla danza. Ammesso al Serale, purtroppo, Dandy ha poi dovuto abbandonare la scuola a un passo dall'inizio della seconda fase a causa di un infortunio. A Fanpage.it, ha però rivelato di essere pronto a tornare ad Amici per la prossima edizione, così da impegnarsi e raggiungere i suoi obiettivi.

Amici 24, Dandy pronto a tornare: "Non voglio mollare, Amici è il mio sogno"

Per Dandy, la notizia di dover dire addio al Serale di Amici 24 è stato un duro colpo da assorbire, al punto che ha sentito il suo mondo andare in pezzi. Pur consapevole che la sua salute doveva essere la priorità, ha raccontato il ballerino a Fanpage.it, non riesce a darsi pace e ammette che se gli proponessero di tornare l'anno prossimo accetterebbe senza pensarci due volte. Per lui, infatti, sarebbe una rivincita e un modo per proseguire il cammino iniziato quest'anno.

Il ballerino ha però ammesso che partecipare ad Amici è stato per lui fondamentale e gli ha permesso di esprimere al meglio il suo grande amore per la danza e di far capire ai suoi genitori quanto forte sia la sua passione e il suo desiderio di lavorare nel mondo del ballo: "Ho sempre avuto il supporto degli amici e io per primo ho creduto in me, ma parte di mia madre e mio padre non ho ricevuto tanto supporto quando ho iniziato a ballare". Anche in precedenza, Dandy aveva rivelato che i suoi genitori non erano riusciti a dargli tutto il sostegno che avrebbe voluto, anche per ragioni economiche. Perciò, entrare al Serale era stato per lui un modo di dimostrare che aveva talento e poteva realizzare il suo sogno: "Quando ero più piccolo, ricordo che mi dissero: "La danza non ti porta a niente, che cosa balli a fare, è tutto tempo perso. Stai sprecando soldi per studiare". Anche per questo motivo ho sempre avuto paura del futuro e spesso mi sono chiesto se avessero ragione".

Tuttavia, ha aggiunto che sa che ora sono fieri di lui e che hanno compreso quanto forte sia il suo desiderio di fare della danza il suo lavoro: "Si sono congatulati con me, mi hanno incoraggiato e detto di non preoccuparmi".

Amici 24, Dandy abbandona la scuola per un infortunio, ma il ballerino non molla!

Dandy ha rivelato che il suo infortunio si è rivelato più grave del previsto, al punto da spingerlo a dover abbandonare la scuola. Il ballerino non ha voluto approfondire le dinamiche di ciò che è accaduto, ma ha ammesso che avendo compreso la gravità di ciò che era successo aveva deciso di salvaguardare la sua salute.

Deborah Lettieri, sua insegnante, si è detta estremamente dispiaciuta oltre che sorpresa da quanto accaduto: "Nessuno se lo immaginava, è stata una bella botta per tutti". Anche con la conduttrice Maria De Filippi c'è stata una chiacchierata che ha fatto comprendere al ballerino quanto la padrona di casa del talent tenesse agli allievi: "Sì, ci ho parlato, mi ha detto di riprendermi e di guarire al più presto e naturalmente era dispiaciuta anche lei".

Infine, Dandy ha rivelato di essere rimasto sorpreso dall'affetto ricevuto dai fan e dal loro calore: da quando è uscito dalla scuola, ha raccontato, diverse persone lo hanno fermato per salutarlo e fargli sentire il loro sostengo. "

"Ho sentito tantissimo affetto da parte delle persone e non me lo aspettavo per niente. Mi sono ritrovato il telefono completamente intasato di commenti e messaggi. Erano tutte parole positive, per me è tutto questo è completamente nuovo. Ora mi capita che per strada mi fermino e mi abbraccino, è strano ma molto bello" ha ammesso emozionato.

