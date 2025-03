Amici 24, Dandy conquista la maglia del Serale: l'abbraccio con Deborah Lettieri (VIDEO)

News VIP

Nell'ultimo appuntamento domenicale di Amici 24, anche Dandy ha conquistato la maglia del Serale e ha abbracciato commosso la sua insegnante, Deborah Lettieri.

Nel corso della puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 9 marzo, sono state assegnate le ultime maglie del Serale e anche Dandy l'ha conquistata, accedendo così alla seconda fase del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, Dandy conquista la maglia del Serale!

Deborah Lettieri ha chiesto che Dandy potesse sostenere l'esame di ammissione al Serale e lo ha fatto esibire su Rossofuoco e The Monsters. Prima di lasciarlo ballare, Deborah lo ha incoraggiato, ricordandogli che secondo lui ha tutto ciò che serve per andare al Serale: "Sei timido, ma hai grande forza e questa maglia te la meriti".

Contrariamente agli altri esami di ammissione al Serale, le ultime maglie sono state assegnate con un sistema di voto diverso e solo dopo che tutti gli ultimi aspiranti allievi si sono esibiti è stato svelato chi di loro aveva superato la prova. A eccezione di Deddè, che è stato eliminato, tutti gli altri allievi del programma hanno conquistato la maglia oro e sono ufficialmente in gara per il Serale. La prima puntata sarà registrata giovedì 20 marzo e verrà trasmessa sabato 22 marzo, come rivelato da LolloMagazine.

Maria De Filippi ha chiamato al centro studio gli ultimi allievi che dovevano ricevere la maglia per consentire loro di conoscere il risultato del loro esame. Dandy è stato il primo a ricevere l'esito della sua prova e non ha nascosto il suo stupore quando ha saputo che anche Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno votato per il sì. Emozionato, il ballerino ha accettato la maglia ed è corso ad abbracciare Deborah Lettieri, che non ha mai smesso di credere in lui.

Amici 24, Dandy andrà al Serale: "Non è mai steso facile per me..."

Per il ballerino ottenere la maglia del Serale è un'enorme soddisfazione. In diverse occasioni, Dandy aveva raccontato delle difficoltà economiche della sua famiglia, confessando che vivevano in 5 in uno casa molto piccola e che per lui non è mai stato facile. A Deborah Lettieri aveva rivelato di aver sempre amato la danza e di aver iniziato da piccolo: "Ho iniziato fin da piccolo, con mio cugino, io guardavo i suoi amici, che ballavano per strada e mi veniva spontaneo guardarli e imitarli".

A causa delle difficoltà economiche della sua famiglia, Dandy ha inizialmente studiato solo da autodidatta, per poi decidere di iscriversi in una scuola e studiare hip hop: "Non so se si può dire, ma non avevamo molti soldi. I miei genitori si impegnavano tanto per non farmi mancare nulla". Le difficoltà incontrate nel corso della sua vita lo hanno portato anche a chiudersi e a non riuscire facilmente ad aprirsi con la sua famiglia o i suoi compagni.

Di queste difficoltà aveva parlato con Giulia Stabile, raccontando, quando era rimasto fermo per qualche giorno a causa di un infortunio, che non ha mai trovato le parole giuste per rivelare ai suoi genitori come si sentisse davvero: "Non abbiamo mai parlato davvero".

