Amici 24, la confessione di Dandy: "Viviamo in 5 in una casa minuscola, non è mai stato facile" (VIDEO)

In vista della sfida che dovrà affrontare ad Amici 24, Dandy si è aperto, raccontando a Deborah Lettieri della difficili condizioni in cui è cresciuto e vive ancora.

Dandy è uno dei nuovi ballerini della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi: entrato ad Amici 24 dopo aver sconfitto Rebecca in sfida, nell'ultima puntata del talent show di Canale 5 è finito ultimo in classifica. Questo comporta, perciò, che nella prossima registrazione Dandy dovrà affrontare uno sfidante e verrà deciso se resterà o meno nel programma. In preda allo sconforto, il ballerino ha confidato a Deborah Lettieri, sua insegnante, cosa lo ha spinto a partecipare alla trasmissione e in quali difficili condizioni ha vissuto con la sua famiglia.

Amici 24, Dandy si racconta a Deborah Lettieri: "Viviamo in 5 in una casa molto piccola..."

Come mostrato nel daytime andato in onda oggi, martedì 10 dicembre, Dandy è tornato in casetta dopo la puntata di domenica 8 dicembre: il ballerino non ha nascosto di essere molto sconfortato per la sfida che dovrà affrontare nei prossimi giorni, tanto che ha confidato a Niccolò: "Questo letto si libererà la prossima settimana". Il ballerino di hip hop ha raccontato al cantante e compagno di stanza che non sentiva di essere all'altezza di stare nella scuola di Amici, perché per il suo stile non ha molte caratteristiche che i giudici osservano con interesse nelle sfide. "Ma tu sei qui per imparare" gli ha ricordato Niccolò, anche se Dandy non è parso molto convinto delle sue parole.

In vista della sfida, il ballerino ha chiesto di poter parlare con Deborah Lettieri e ha confidato all'insegnante di non essere abbastanza versatile per stare nella scuola. La professoressa gli ha confidato che, anche in base a ciò che le hanno detto gli altri professori, Dandy ha un grande potenziale per diventare molto altro, oltre un bravo ballerino di hip hop. "Tu hai voglia di fare altro? Io penso che tu possa diventare molto più versatile, non sono l'unica che la pensa così" ha dichiarato Deborah "bisogna affinare la tecnica, ma ci devi credere di più anche tu".

L'allievo si è allora confidato con l'insegnante e ha cercato di aprirsi con lei, raccontandole del perché ha iniziato a ballare: "Ho iniziato fin da piccolo, con mio cugino, io guardavo i suoi amici, che ballavano per strada e mi veniva spontaneo guardarli e imitarli".

Amici 24, Dandy sulla sua vita prima del talent: "Non avevo molti soldi"

Dandy ha confidato di aver sempre studiato da autodidatta e che grazie ad alcuni compagni ha deciso di iscriversi a una scuola, per studiare danza in maniera seria. Il ballerino però ha ammesso di aver sempre studiato solo hip hop per problemi economici: "Non so se si può dire, ma non avevamo molti soldi. I miei genitori si impegnavano tanto per non farmi mancare nulla".

Il ballerino ha poi rivelato che nonostante i suoi genitori non gli facessero mancare nulla, era difficile che ci fossero soldi in più per poter frequentare corsi di danza e che ancora oggi non vive una situazione molto facile a casa. Questo perché con loro è andata a vivere sua nonna, dopo che è stata male, e che ha portato lui e la sua famiglia a convivere in 5 in una casa con sole due stanze:

"Da quando mia nonna è stata male è venuta a vivere con noi. Casa nostra non è grande, abbiamo due camere, in una mia sorella, in un'altra in 5. Immagina un quadrato con un divano letto, io e il mio fratellino, in un altro mia nonna. Non me la sono passata bene, a volte facevo fatica a dormire"

Dandy ha però ammesso che grazie alla danza ha trovato la sua strada e che è diventata una ragione per crescere e impegnarsi e poter avere una speranza di una vita migliore. "Non mi sono mai aperto su questi discorsi, ho sempre tenuto tutto dentro" ha poi concluso il ballerino. Deborah l'ha ringraziato per averle raccontato una parte così intima della sua vita e gli ha ripetuto di credere in lui:

"Hai un grande potenziale, non avere paura del futuro, sono sicura che farai tanto"

