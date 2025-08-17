Amici 24, crisi in corso tra Luk3 e Alessia Pecchia? La ballerina interviene e svela come stanno le cose

News VIP

Secondo alcune segnalazioni, potrebbe esserci una crisi tra Alessia Pecchia e Luk3, entrambi ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Luk3 e Alessia Pecchia sono due ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi: il cantante e la ballerina si sono, infatti, conosciuti e innamorati partecipando ad Amici 24 e proseguono la loro relazione anche fuori dalla scuola. Tuttavia, un'indiscrezione sul web ha scatenato il panico tra i fan del talent show di Canale5: che ci sia crisi tra i Luk3 e Alessia Pecchia? A intervenire e chiarire come stanno le cose ci ha pensato la ballerina.

Amici 24, crisi in corso tra Luk3 e Alessia Pecchia?

Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è diventato protagonista di un'indiscrezione che riguarda la sua relazione con la ballerina di latino Alessia Pecchia. I due allievi di Amici 24 sono diventati una coppia nel corso dell'edizione, anche se per mesi hanno tenuto celata la loro relazione, uscendo allo scoperto solo in vista del Serale. Prima dell'ufficialità, sui due circolavano solo rumors e indiscrezioni, oltre a un primo tentativo da parte di Alessia di dichiararsi al cantante con una lettera anonima nei primi giorni di scuola.

Tra i due non è sempre stato tutto rose e fiori: per un breve periodo, infatti, Luk3 ha chiesto ad Alessia di prendersi una pausa dalla loro storia, spezzando il cuore della ballerina e avvicinandosi invece a un'altra allieva, Raffaella. Tuttavia, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha rapidamente compreso che era Alessia la ragazza di cui era innamorato e così i due hanno fatto pace. Una volta fuori dal talent, Luk3 ha ammesso di essere finalmente innamorato per la prima volta e che non vedeva l'ora di scoprire cosa il futuro riservasse a entrambi:

"Sono contentissimo di condividere con lei questa nuova vita, di avere una persona al mio fianco che mi supporta. Io quest'estate sarò molto in giro e spero che lei possa esserci quando vuole. Anche io sarò pronto a supportarla in qualsiasi cosa farà"

Tuttavia, da qualche giorno, hanno iniziato a circolare sui social rumors preoccupanti di una crisi tra i due, acuiti da un misterioso messaggio postato da Luk3 sulla sua pagina Instagram.

Amici 24, Alessia interviene e svela come stanno le cose tra lei e Luk3

C'è forse aria di crisi tra Luk3 e Alessia Pecchia? I due ex allievi del talent di Amici 24 fanno coppia fissa da mesi, tanto che la ballerina è stata persino presente all'esame di maturità del cantante di "Parigi in motorino". Nonostante sembrasse andare tutto per il meglio, un messaggio postato da Luk3 sui social ha scatenato il panico tra i fan, spingendoli a chiedersi se tra il cantante e la ballerina non si sia arrivati a un punto di rottura.

Su Instagram, infatti, Luk3 ha postato un video in cui cantavaMissili di Frah Quintale e Giorgio Poi. La strofa scelta in particolare ha fatto insospettire i fan, poiché presentava un tono molto malinconico, che ha insospettito i fan: "Ti si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Ed io vorrei fare male ma lanciamo dei missili. Quanto dobbiamo soffrire prima di un po’ d’amore?". Non era chiaro se si stesse riferendo alla storia con la ballerina di latino, ma i rumors hanno iniziato rapidamente a circolare.

A intervenire per spiegare come stanno le cose tra loro è stata Alessia Pecchia in persona. A un fan che le chiedeva se tra lei e Luk3 andasse tutto bene, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha replicato con un sintetico "tutto bene tra noi", che ha però rassicurato i followers.

