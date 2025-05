Amici 24, Alessio Di Ponzio senza filtri: le parole su Giulia Stabile, Senza Cri, Alessia Pecchia e Luk3

News VIP

L'ex allievo Alessio Di Ponzio è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici 24 e speso parole di grande stima e affetto nei confronti di alcuni suoi compagni di avventura.

Alessio Di Ponzio è stato uno degli allievi più apprezzati della 24esima edizione di Amici. A distanza di alcuni mesi dalla sua uscita di scena, il giovane ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo è tornato sui social per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Le confessioni di Alessio

Alessio Di Ponzio è stato costretto a lasciare Amici 24 per un infortunio al piede a poche settimane dall'inizio del Serale. A distanza di alcuni mesi dal suo ritiro forzato, il giovane e talentuoso ballerino ha deciso di tornare sui social per rispondere ad alcune domande circa il suo percorso nel talent show di Canale 5. L'ex allievo di Emanuel Lo ha tracciato un bilancio della sua esperienza, dove potrà tornare il prossimo anno, svelando tutte le emozioni vissute nella scuola:

Le parole che possono descrivere questa esperienza sono indescrivibile ed indelebile. Solo chi ha vissuto e vivrà questa esperienza capirà quanto è incredibile. Ho scoperto lati di me che avrei voluto conoscere ed esternare prima. Mi sono portato dietro tanta consapevolezza di me stesso, sia a livello di ballerino che come persona, e tanti rapporti veri e speciali. Sono pronto a tornare, carichissimo, non vedo l'ora!

Dopo aver rivelato di essere pronto a tornare ad Amici il prossimo anno, Alessio ha parlato anche dei rapporti di amicizia nati nella casetta più seguita d'Italia. L'ex allievo della 24esima edizione del talent show ha ammesso di aver legato di più con Daniele Doria, ma ci ha tenuto a spendere parole di grande stima e affetto anche nei confronti di Senza Cri, Alessia Pecchia, Luk3 e della ballerina professionista Giulia Stabile:

Senza Cri è stata per me un esempio da seguire lì dentro, in ogni momento no aveva sempre la parola giusta per me. Luca per me è una persona molto importante, nella casetta era il mio fratellino del cuore e spero che il nostro rapporto duri il più possibile. Con Alessia ci siamo trovati col tempo, è davvero una persona speciale e pura. Con Giulia ho un rapporto molto speciale. È sempre pronta a supportarmi e a sostenere le mie idee, talvolta anche impossibili. Abbiamo scoperto di essere tanto simili, ci capiamo al volo. Oltre a loro mi mancano tanto Daniele, Francesca, Jacopo e Nicolò.

La settima puntata del Serale in onda sabato 3 maggio su Canale 5

Ieri, giovedì 1 maggio 2025, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio Michele Bravi, Fedez con Clara e il comico Francesco Cicchella. Stando alle anticipazioni, ci saranno due eliminazioni durante la serata.

I telespettatori conosceranno subito l'esito del ballottaggio tra TrigNO e Chiara e il secondo eliminato al termine della terza manche. Dopo l'eliminazione definitiva di Francesca Bosco e Senza Cri (Cristiana Carella), chi saranno gli allievi costretti a lasciare definitivamente il talent show? Otto i ragazzi in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci del team Zerbi-Cele; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team PettiLo; L'appuntamento è per sabato 3 maggio 2025 alle 21.40 circa su Canale 5. Non mancate!

