Amici 24, Chiara Bacci e TrigNO insieme in un nuovo scatto: smentite le voci di una crisi

I due ex allievi di Amici 24, Chiara Bacci e TrigNO, sono apparsi insieme in una nuova foto, che smentisce così i rumors di una crisi tra loro.

TrigNO e Chiara Bacci sono due ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante e la ballerina di Amici 24 si sono conosciuti e innamorati all'interno del talent show di Canale5 e, una volta terminata l'esperienza nel programma, hanno proseguito la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Di recente, alcuni rumors riportavano che tra i due ex allievi ci fosse aria di crisi, ma una nuova foto che li ritrae insieme smentisce del tutto questa voce.

Amici 24, TrigNO e Chiara Bacci in crisi? Le ultime voci

Da qualche settimana si rincorrono voci di una crisi tra Chiara Bacci e TrigNO: la ballerina e il cantante di Amici 24 sono una delle coppie che è nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, nonostante le diversità, hanno continuato a frequentarsi e si sono innamorati a tal punto da proseguire la loro relazione anche lontano dal talent show.

Tuttavia, di recente, su di loro si sono diffuse diverse voci di una crisi che hanno fatto preoccupare i fan: il tutto sarebbe partito da un like di TrigNO a un'altra ragazza. Il cantante aveva replicato sui social all'assurdità della situazione, postando su X una semplice emoji, quella di un pagliaccio, a sottolineare che l'intera situazione aveva un che di ridicolo.

TrigNO aveva anche replicato ai rumors messi in giro dai gossippari della rete, postando il seguente messaggio: "Quando la finisci di sparare stron****?", quando questi ultimi avevano continuato a diffondere voci su una loro crisi di coppia. A smentire ulteriormente le voci di una possibile rottura poi è arrivata anche una foto che ritrae i due ragazzi insieme e che li vede più felici e innamorati che mai.

Amici 24, uno scatto mostra insieme Chiara Bacci e TrigNO: smentite le voci

Niente di meglio che uno scatto insieme per smentire le voci di una crisi: con una foto, infatti, Chiara Bacci e TrigNO hanno messo a tacere le voci di una possibile crisi o addirittura una rottura tra loro. Tra le accuse dell'ex fidanzata di TrigNO, che lui ha lasciato per Chiara all'inizio del percorso ad Amici 24, e un like a un'altra ragazza, i due ex allievi del talent sono stati spesso protagonisti delle pagine di gossip. Ma una foto pubblicata dai due ha permesso a entrambi di zittire i rumors.

Nella foto pubblicata, Chiara Bacci e TrigNO appaiono insieme, mentre camminano mano nella mano per la strada, poco dopo il concerto del cantante. La ballerina, infatti, ha accompagnato il cantante durante il live e i due hanno trascorso la serata insieme.

