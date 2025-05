Amici 24, Chiara Bacci e l'amore per TrigNO: "Ci sono tante cose da scoprire, ma ho buone aspettative" (VIDEO)

News VIP

Eliminata a un passo dalla semifinale, l'ex allieva Chiara Bacci si è sbilanciata a Verissimo sul suo possibile ritorno ad Amici come ballerina professionista e parlato della storia d'amore nata nella scuola con TrigNO.

Chiara Bacci è stata eliminata durante la settima puntata del Serale di Amici 24. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, la talentuosa ballerina ha fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato della storia d'amore con TrigNO (Pietro Bagnagrande).

Le confessioni di Chiara sulla storia d'amore con TrigNO

Chiara Bacci è stata una delle protagoniste della 24esima edizione di Amici. La ballerina e ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro il suo amato TrigNO (Pietro Bagnagrande) ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il Serale. La giovane è uscita a un passo dalla semifinale, ma ha ricevuto diverse opportunità lavorative molto prestigiose: una borsa di studio alla Complexion di New York, un posto nella produzione di Requiem, un contratto di lavoro a Pechino come ballerina solista ne La Vedova Allegra e un posto nel corpo di ballo dei professionisti del talent show di Canale 5 a partire da settembre.

A distanza di una settimana dalla sua uscita di scena, Chiara ha rilasciato una lunga intervista nel salotto televisivo di Verissimo in cui si è raccontata a cuore aperto e commentato le varie proposte di lavoro ricevute durante la settima puntata del Serale. Non solo. La ballerina ha ricordato la sua bellissima esperienza nella scuola e raccontato la difficoltà del ritorno alla realtà dopo l'eliminazione da Amici: "All'inizio mi sono sentita spaesata, ma giorno dopo giorno va sempre meglio. La proposta di Maria non me l’aspettavo, è stato bellissimo. Ci sto pensando, devo capire quale può essere la scelta migliore per me, ma sono molto grata. La mia paura più grande era quella di non trovare lavoro una volta uscita dalla scuola".

Spazio poi all'amore. Interpellata da Silvia Toffanin, la ballerina ha raccontato come è nata la sua storia d'amore con TrigNO, tra i finalisti della 24esima edizione di Amici. "Dopo sette mesi vissuti insieme ogni giorno, si sente la mancanza. Lui mi ha sempre accettata e supportata anche nei miei momenti peggiori. Pietro mi ha vista con occhi che io non riesco a usare per me stessa" ha confessato l'ex allieva della maestra Celentano, che ha concluso sbilanciandosi sulla loro vita fuori "Dobbiamo scoprila perché la situazione in cui abbiamo vissuto non è la realtà, ci sono tante cose da scoprire, però ho buone aspettative".

Chiara Bacci e TrigNO innamorati: il cantante tra i finalisti di Amici 24

Nonostante Chiara Bacci sia uscita dalla scuola di Amici 24, la sua relazione con TrigNO sembra procedere al meglio. Proprio il cantante è riuscito a conquistare un posto nella finalissima del talent show di Maria De Filippi. La giuria del Serale, formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario, ha infatti deciso di premiare lui e Antonia Nocca e di interrompere il percorso di Nicolò Filippucci.

Con l'eliminazione del talentuoso allievo di Anna Pettinelli, i talenti in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Francesco Fasano e TrigNO (Pietro Bagnadentro). Chi vincerà la 24esima edizione di Amici? L'appuntamento è per domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con l'ultima puntata del Serale.

