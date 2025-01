Amici 24, Antonio è un nuovo allievo della scuola: la scelta dei professori e la reazione degli allievi (VIDEO)

News VIP

Nuovo colpo di scena nella scuola di Amici 24: la coach Deborah Lettieri ha convocato tutti i professori in studio e presentato il suo nuovo ballerino Antonio.

Colpo di scena nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con grande sorpresa di tutti, la coach Deborah Lettieri ha chiesto alla produzione l'aggiunta di un banco e la possibilità di far entrare un nuovo ballerino nella sua squadra.

La proposta di Deborah Lettieri

Nel daytime di oggi di Amici 24, Deborah Lettieri ha deciso di convocare tutti i professori della scuola per una proposta riguardante un giovane e talentuoso ballerino visto ai casting. Dopo averlo fatto esibire in studio sulle note di ''Feeling good', la coach di ballo ha annunciato la sua volontà di voler accogliere il ragazzo nella sua squadra:

Colleghi vi ho fatto chiamare io, ho chiesto alla produzione di farvi venire oggi perché vorrei farvi vedere un talento. Si chiama Antonio...le porte della nostra scuola sono sempre aperte, trovo che lui sia un talento e ho chiesto alla produzione l'aggiunta di un banco e la possibilità di far entrare Antonio nella mia squadra. La produzione ha accettato, ma serve la maggioranza dei miei colleghi...ho bisogno di tre dei vostri sì, se siete d'accordo...

Ad esprimere il loro consenso, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed anche Rudy Zerbi: Antonio è ufficialmente un nuovo allievo del talent show di Maria De Filippi! Subito dopo aver indossato la maglia di Amici, il ballerino ha raggiunto la classe in casetta. Un ingresso che ha spiazzato ed entusiasmato tutti, in particolar modo Daniele, che ha ammesso di aver studiato con lui in passato: "Lo conosco, è bravo, soprattutto in classico".

La classe di Amici 24

Con l'ingresso nella scuola di Antonio, i talenti di Amici 24 che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team della Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio e Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è per domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

