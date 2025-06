Amici 24, Chiamamifaro parla delle critiche ricevute e poi svela: "Ecco con chi ho legato di più nella scuola"

News VIP

La giovane cantante Chiamamifaro ricorda la sua indimenticabile esperienza nella scuola di Amici e presenta il suo EP Lost & Found, uscito subito dopo la partecipazione al talent show.

Chiamamifaro è stata una delle allieve più apprezzate della 24esima edizione di Amici. La giovane cantante è stata eliminata durante la quarta puntata del Serale, ma con la sua voce, spontaneità e determinazione è riuscita a conquistare tutti i telespettatori, che continuano a seguirla e sostenerla anche fuori dalla scuola.

Le confessioni e i retroscena di Chiamamifaro

A distanza di un mese dalla finalissima della 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, un'ex amata allieva della scuola ha rilasciato una nuova intervista in cui si è raccontata a cuore aperto. Stiamo parlando di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, che raggiunta dai microfoni di Fanpage ha fatto un bilancio della sua lunga e indimenticabile esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi, in cui però non sono mancate le critiche:

Per me è stato importante andare ad Amici consapevole e sicura della mia musica. Credo che talvolta possa essere un po' pericoloso fare Amici come prima esperienza, come battesimo di fuoco nell'industria musicale, perché si fa fatica ad avere gli strumenti per gestire la visibilità che ne consegue. Pensavo di essermi un po' preparata mentalmente al fatto che inevitabilmente sarebbero arrivate delle critiche, poi ovviamente quella cosa lì ti colpisce e a me ha colpito. Il modo che poi ho trovato un po' per per affrontare questa cosa ed esorcizzarla è stata scrivere Leone, una canzone uscita sempre mentre ero ad Amici. Inevitabilmente quando senti delle critiche che pensi non ti appartengano ti fa male, però poi è la musica che deve parlare alla fine.

Leggi anche Rossella Brescia pronta a tornare ad Amici?

Critiche che spesso erano legate più al suo nome che alla sua musica. Per chi non lo sapesse, Chiamamifaro è la figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi. Al di là delle polemiche, la sua esperienza nella scuola più amata e famosa d'Italia è stata segnata dai vari rapporti di amicizia nati con gli altri allievi del talent show di Canale 5:

Mi dispiace solo che spesso le critiche che leggevo erano solo legate a quello, mi sarebbe piaciuto essere stata giudicata sulla mia musica, più che sul resto [...] Ho legato con Antonia, con Senza Cri, con Daniele, Alessia, Nicolò...quella è un'esperienza talmente unica, particolare e strana, che davvero le uniche persone che la capiranno mai sono quelle che erano in quella casa insieme a te. Abbiamo condiviso un periodo della nostra vita irripetibile e quella cosa ci lega molto.

Chiamamifaro presenta il suo nuovo Ep Lost & Found dopo Amici

Chiuso il capitolo Amici 24, Chiamamifaro ha parlato della sua grande passione per la musica e dei suoi progetti futuri. Dopo aver rivelato che le piacerebbe fare un feat con Fulminacci, la giovane cantautrice ed ex allieva nella scuola di Rudy Zerbi ha presentato il suo Ep Lost & Found.

Angelica, che si sta preparando ai live, ha spiegato come è nato il suo nuovo progetto musicale. Lost & Found è uscito subito dopo la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi e contiene anche gli inediti portati nel talent show di Maria De Filippi scritti assieme a Riccardo Zanotti (frontman dei Pinguini Tattici Nucleari ndr) e Federica Abbate:

È un disco che nasce un po' sparpagliato in questo ultimo anno, perché ovviamente c'è stato Amici di mezzo, quindi alcuni pezzi sono stati scritti prima, alcuni dopo, alcuni durante...È un disco che parla di viaggi veri che ho fatto, di chilometri, di strada, della mia esperienza all'estero e di quella a Roma di questi mesi e viaggi intesi come percorsi di vita, quindi ci sono tutte le cose che ho perso per strada in questi anni, ma anche quelle che ho trovato.

Scopri le ultime news su Amici.