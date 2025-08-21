Amici 24, Chiamamifaro: "È un percorso che va oltre la musica e che ti spinge a..."

News VIP

La cantante Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, si racconta senza filtri a Dimmi di te e ricorda la sua incredibile esperienza nella scuola di Amici 24.

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, è stata uno delle allieve più amate sia dentro che fuori la scuola della 24esima edizione di Amici. Ospite di Dimmi di te, la giovane cantautrice ha raccontato tutte le emozioni vissute nel talent show di Maria De Filippi e parlato del rapporto con Maria De Filippi.

Chiamamifaro a ruota libera su Amici 24

Amici sta per tornare con tante novità e incredibili sorprese. Tra le personalità più apprezzate e interessanti della passata edizione, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, c'è sicuramente Chiamamifaro, all'anagrafe Angelica Gori. Il suo è stato un percorso ricco di alti e bassi, che si è concluso durante la quarta puntata del Serale.

Intervistata da Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te, la giovane cantautrice ed ex allieva di Rudy Zerbi si è raccontata senza filtri e ricordato la sua esperienza nel fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, rivelando cosa si porta dietro e cosa l'ha davvero spinta a partecipare al programma:

Il bagaglio è grande, sicuramente mi porto dietro degli amici. Credo di essere uscita più consapevole, più sicura. È un percorso che va oltre la musica e che ti spinge a lavorare su te stessa. Ho scelto di partecipare in un momento in cui mi sentivo sicura e convinta della mia musica perché credo che possa essere pericoloso fare un talent come prima cosa. Gli artisti hanno bisogno di tempo per capirsi e sbagliare. Per me è stato tutto nuovo, avevo tantissima paura prima di entrare...io sono timida, mi sono sentita più comoda a far parlare la mia musica. Non mi sento una personalità forte, ci ho messo un po' di più per farmi capire. È stata un'esperienza davvero inaspettata, completa.

Le parole di Chiamamifaro su Maria De Filippi

Durante l'ospitata a Dimmi di te, Chiamamifaro, che questa estate ha aperto il concerto a Roma dei Pinguini Tattici Nucleari, ha parlato delle varie amicizie nate nella casetta di Amici. A tal proposito, la giovane cantante ha rivelato con chi ha legato di più e speso parole di grande stima nei confronti di Maria De Filippi:

Sicuramente con Antonia e Senza Cri, Nicolò, Daniele...è un'esperienza talmente strana e unica che le uniche persone che lo capiranno davvero sono quelle che lo hanno vissuto con te. Non si è mai da soli nella scuola. Questa esperienza ci legherà per sempre. Faccio il tifo per tutti. Sono sempre contenta di incontrarli. Maria è incredibile. È molto empatica. La prima volta che ci ho parlato mi ha subito capito, sa leggerti in un attimo.

