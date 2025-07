News VIP

L'ex allieva di Amici 24, Chiamamifaro, aprirà uno dei concerti del tour dei Pinguini Tattici Nucleari.

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, aprirà il concerto a Roma dei Pinguini Tattici Nucleari. L'ex allieva di Amici 24, infatti, è apparsa in un annuncio del noto gruppo, che confermava la sua presenza sul palco romano per l'ultima tappa del tour Hello World.

Amici 24, Chiamamifaro aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Giovane artista di grande talento, Chiamamifaro - all'anagrafe Angelica Gori - è stata una delle allieve più talentuose della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Pur essendo giunta al Serale, Chiamamifaro è stata eliminata alla quarta puntata della seconda fase, ma ha conquistato l'affetto del pubblico e si è confermata una delle allieve più apprezzate del programma di Canale 5.

Pur avendo già diverse esperienze nel campo della musica, in un'intervista a Fanpage.it, Chiamamifaro ha raccontato che per lei un talent come Amici è tato come "un battesimo di fuoco nell'industria musicale, perché si fa fatica ad avere gli strumenti per gestire la visibilità che ne consegue". Il suo percorso è stato segnato anche da numerose critiche, dovute al suo nome, essendo figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi. Ma anche in questo caso, la cantante ha saputo reagire con forza, affrontando tutte le difficoltà a testa alta.

Merito della sua forza d'animo, ma anche della capacità di credere in sé stessa e nella sua musica, che le ha permesso di diventare una promessa della musica e che ora la porterà a chiudere il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma.

Amici 24, grande traguardo per Chiamamifaro: chiuderà il tour dei Pinguini Tattici Nucleari

A qualche mese dalla fine della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, Chiamamifaro ha raggiunto un nuovo successo: salirà sul palco dell'ultima tappa del tour dei Pinguini Tattici Nucleari per l'apertura del concerto con cui si chiuderà il tour Hello World. Dopo le varie tappe, sarà proprio nella Capitale che il noto gruppo indie saluterà i suoi entusiasti fan e per farlo ha scelto di far aprire il concerto a un'ospite d'eccezione.

Sul profilo social del gruppo, infatti, i Pinguini Tattici Nucleari hanno postato un messaggio con la data conclusiva del tour a Roma e hanno annunciato che sarà Chiamamifaro ad aprire il loro ultimo concerto:

"Attenzione! Al nostro concerto di Roma, che chiuderà il tour di Hello World, ci sarà una sorpresa: aprirà la nostra amica Chiamamifaro. Vi divertirete, promesso!”

