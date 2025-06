Amici 24, Chiamamifaro a ruota libera su Maria De Filippi, Rudy Zerbi e TrigNO: ecco cosa ha rivelato la cantante

News VIP

L'ex allieva della 24esima edizione di Amici, Chiamamifaro, fa un bilancio della sua esperienza nel talent show e commenta la vittoria del collega TrigNO: "Non mi aspettavo che avrebbe vinto però sono molto contenta".

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, è stata una delle allieve più apprezzate della 24esima edizione di Amici. Intervistata da Superguidatv, la cantante ha ricordato la sua esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi, parlato del rapporto con Rudy Zerbi e commentato la vittoria di TrigNO.

Le parole di Chiamamifaro su Rudy Zerbi e Maria De Filippi

La 24esima edizione di Amici si è conclusa lo scorso 18 maggio 2025 con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Tra le allieve più amate e apprezzate dentro e fuori la scuola c'è sicuramente Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, che è riuscita a conquistare tutti con la sua grinta, determinazione e personalità. Intervistata da Superguidatv, la cantante ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza vissuta nel talent show di Canale 5, che si è conclusa durante la quarta puntata del Serale:

Amici è un’esperienza intensa. Sono stata accompagnata dalla malinconia perché mi sono mancate delle persone. Ci sono stati momenti di difficoltà in generale durante il percorso perché comunque richiede tanto e non sempre si riesce ad essere al top. E’ stata un’esperienza pazzesca. Credo di essere più consapevole e sicura. Ci sono un paio di canzoni che sono rimaste nel repertorio che mi sarebbe piaciuto cantare però non sono veri e propri rimpianti.

Leggi anche La ballerina Rosa Di Grazia da Amici al Gf? Parla lei

Fondamentale nel suo percorso è stato il coach Rudy Zerbi, ma anche Maria De Filippi. La giovane e talentuosa allieva di Amici 24 ha parlato del rapporto e del sostegno ricevuto dal suo professore di canto e poi ha svelato qual stato è il consiglio più importante che ricevuto dalla conduttrice:

Rudy con me è sempre stato un professore attento. Non è una di quelle persone che ti riempie di complimenti ma anzi a volte mi ha avanzato delle critiche giustissime per andare avanti nel percorso. Mi ha messo davanti alla realtà delle cose, mi ha sbloccato e al contempo è anche stato affettuoso in altre situazioni. Maria ha sempre detto che io ero molto educata e che questo andava bene, ma che quando cantavo non avrei dovuto chiedere il permesso a nessuno. Questo è stato un insegnamento importante che mi sono portata dietro in questi mesi.

Chiamamifaro commenta la vittoria di TrigNO ad Amici

Dopo aver speso parole di grande stima e affetto nei confronti del coach Rudy Zerbi e della conduttrice Maria De Filippi, Chiamamifaro si è sbilanciata e detto la sua sul vincitore della categoria canto della 24esima edizione di Amici. Senza troppi giri di parole, l'ex allieva ha ammesso che non si sarebbe aspettata di vedere trionfare TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, ma di essere molto felice per lui.

"Non mi aspettavo che avrebbe vinto però sono molto contenta" ha confessato Angelica rivelando il suo pensiero sulla vittoria di TrigNO. D'altronde, il cantante è stato una vera rivelazione per tutti i telespettatori, che hanno deciso di premiare la sua grande crescita artistica e personale mandandolo in finalissima contro il ballerino Daniele Doria. Una grande emozione e soddisfazione per il ragazzo, che ha ricevuto anche il Premio delle Radio. Chiuso il capitolo Amici, Chiamamifaro ha parlato di sogni e nuovi progetti musicali. Lo scorso 6 giugno è uscito l’EP Lost & Found, che rappresenta un’evoluzione artistica molto importante. A tal proposito, la giovane cantante ha spiegato che, tra i brani, c’è n’è uno a cui tieni maggiormente:

L’Ep è per me un nuovo mattoncino in questo percorso che ormai va avanti da cinque anni. In questo progetto parlo dei miei viaggi, delle mie esperienze, di ricordi, di amori, di amicizie che nascono e che finiscono. C’è dentro la strada che ho fatto [...] Sono molto legata al brano “Casa mia”. Mi piaceva finire l’Ep con un pezzo più intimo che parlasse di casa. L’ho scritto durante l’esperienza ad Amici quando sentivo la nostalgia degli affetti.

Scopri le ultime news su Amici.